專訪／自認如「台灣牛」　可樂旅遊總座李季柏：努力做到物超所值

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現代大小旅行社越來越多，被問及可樂旅遊優勢，李季柏不假思索地說，「我們最大的優勢，就是我們一個人當兩個人用！」然而每個旅行社都很努力，此話何以見得？
李季柏解釋，跟自稱龍頭的旅行社相比，可樂算是保守的旅行社，公司的4位老闆環境不是很好，都是白手起家，從公司只有5人一路打拚，到疫情前已約有1700位正職員工，一路走來一步一腳印。
「如果你要問我，我很願意用『台灣牛』這三個字來形容我們公司，我們公司的同仁都很像台灣牛，就任勞任怨，我們的外表一點都不華麗，但是我們很實在，裡面是實心的，我們公司是實心的！」李季柏一字一句細細刻畫出心中的樣貌，就像是看見黃土水的《水牛群像》，那般的純樸而堅毅。
李季柏接著提到，公司人多，難免有時對事情會有很多不同意見，但一決定之後，就會共同往那個目標邁進，「我們很在意承諾這件事情！」不管是跟合作廠商、航空公司、在地飯店、消費者，「我們對我們的商品有一定品質的承諾，我們也一定會說到做到。」
有別於許多公司主打的物超所值，李季柏強調，「我們絕不說我們物超所值，但是我們要求我們自己，要做到物有所值，不管團費是1萬塊，不管它是20萬，都必須被等同對待。」服務絕對不能因此打折扣。