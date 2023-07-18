特企／台灣這款清潔劑不輸國際廠牌！超高回購洗車DIY產品身分曝

「SZ車體防護美學國際開發」不僅提供CP值超高產品，更要提供難忘的「服務體驗」，主打三大特色，第一、簡單方便，讓車主絕對好操作，新手也不會犯錯。第二、效果好，不會因為價格打壓到品質。第三、原料使用中性材質，不傷害車體及環境，在網路相關討論的社群中，更有資深車主兼網友表示：用過這麼多產品，如果要推薦給DIY洗車的小白，SZ的產品絕對是他的首選，即便是新手入門DIY洗車，也不會失手！
「SZ車體防護美學國際開發」專營洗車美容清潔用品，15年來開發數十種商品，種類齊全，從汽車棕櫚蠟、鍍膜、鐵粉去除、柏油去除、鋼圈清潔、橡塑還原、內裝清潔劑等各式DIY車體美容保養用品應有盡有。其中，銷售量最好的是泡沫濃度高的「SZ高濃縮泡沫洗車精」有網友表示，快速起泡的清潔劑，清潔上更有效率。也因為泡沫非常濃密，在清潔上也能好好保護車體，不刮車，甚至有客人送給同樣愛好車子的朋友，養成一批死忠粉絲。
「SZ國際車體防護美學」原本是創辦人陳楷杰對於汽車的保養與熱忱，先創立了旺旺洗車提供車體清潔服務，憑著熱忱及努力，現在提供全方位汽車美容清潔產品，從漆面清潔保養、內裝保養、多種針對不同髒污的對策產品，甚至自行研發產品，還提供OEM代工服務，就是要讓大家看到，台灣的資深車體美容品牌，也有不輸國際品牌的實力！現在，「SZ車體防護美學國際開發」更開放獨家優惠給讀者，心動的人只要透過連結購買，可享專屬折扣，期限只到10/31！
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