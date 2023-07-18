NONO性騷風波不斷！小紅老師曬網友恐嚇私訊 急發不自殺聲明
網紅「小紅老師」按鈴提告藝人NONO性騷擾，至今將近1個月，NONO依舊神隱未道歉，受害者人數則不斷暴增，目前超過20、30人，一切進入司法程序。飽受社會關注的小紅老師壓力很大，她今（18）日突然在臉書發出「不自殺聲明」，並曬出網友私訊警告「你敢告NO哥就有人敢處理妳」，提及黑道勢力介入，造成她內心恐懼，目前已經報警處理。《NOWnews今日新聞》致電NONO經紀人，經紀人表示，「一切靜待司法調查。」
記者江芷稜、楊慧玲/綜合報導
在這次演藝圈Me too活動中，小紅老師主動集結受害者說法，甚至抓包到NONO悄悄關注她的臉書粉絲頁。她曬出網友私訊的恐嚇訊息，表示「天道盟太陽會的人會去處理你，已經接了價錢也談好了」，威脅要爆料她的黑歷史，「你敢告No哥，就有人敢處理你！」
對此，小紅老師緊急在臉書發出「不自殺聲明」，宣布若在提告期間，生命或身體受到任何傷害，絕對不是出自於本人意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查，呼籲網友發現她的帳號近期不再上線，請幫她討回公道，並強調「筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量。」
網友看到她勇於發聲，紛紛讚美她很勇敢，盼小紅老師不要向惡勢力低頭，她也在文章標註處抒發心聲，表示「我們不是說說而已」、「為自己勇敢一次」、「團結力量大」，希望這場「匿名提告接力賽」最後能水落石出，讓受害者不再受到恐懼威脅。
被指為性騷加害者的NONO，則是在6月21日於臉書宣布「即刻起停止演藝工作誠心深刻反省」後持續神隱，據悉，最近這段時間他一直待在家中，妻子朱海君的工作仍照常進行，而對於近日再傳出的指控與新聞，《NOWnews今日新聞》也同步致電NONO經紀人，經紀人表示，「一切靜待司法調查。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110