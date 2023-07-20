專訪／旅遊業總座李季柏自曝大學未畢業　看甄嬛傳悟出職場道理

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李季柏回憶，他就讀的世新大學廣電系當時還是五專，他念了5年都沒念完，後來選擇當兵就進入職場，「如果人生可以重來，我會選擇把書念完，但是並不代表我後悔。」
儘管很多同學畢業後都有回到學校進修，他也曾與藝人謝祖武是同班同學、藝人曾國城是隔壁班同學，可被問及未來是否還會回到學校念書，李季柏堅定的回答「不會」，更直言「我人生最討厭的就是念書」。
其實不只記者詢問，公司也鼓勵李季柏就讀專修班、EMBA等，只是最後連可樂旅遊副董事長吳守謙都放棄勸進，「因為我跟我老闆說，我覺得我已經很聰明了，我的人生十全九美半，我再念書就十全十美，應該會有報應！」李季柏俏皮回應。
「老實說，在學校學的理論跟實務其實有落差，而且落差很大，你真正進入職場學的才是你職場會用得到的。」李季柏自認不愛念書，但他喜歡閱讀與看，且涉獵很廣，從《陳文茜的世界周報》、財經週報、深度報導節目、電影都有，「我所有的知識也是學習而來，只是不是從學校學來。」他也愛看八卦周刊，也許是與總經理的形象落差太大，他急忙解釋，「你們不要以為那裡面學不到東西，我很多金句都是從裡面學來的，看連續劇 、宮鬥劇那個對職場多有幫助，《甄嬛傳》很有幫助。」
除了影劇媒體，日常生活中的李季柏也是無止盡學習，他認為，在不同的行業的接觸得可以得到不同的感動，百工百業其實都一樣，必須不斷前進，消費者才會跟隨，維持在原地就會被別人超越，「我們希望今天比昨天更進步，明天的我們可以比今天更好。」他以這一句話做為這次採訪的結語。