安倍昭惠訪高雄淚憶亡夫安倍晉三　續為台日友好努力

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今（18）日在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁等人的陪同下前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意，表達她對丈夫安倍晉三的無盡思念；安倍昭惠表示「很遺憾這次是自己獨自來到台灣，但先生的靈魂與我同在，會繼續為台日友好努力」。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
日本前首相安倍晉三去年在街頭演說時被刺殺身亡，上周逝世滿周年，安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，他致詞時也感謝台日雙方友好，現場包括監察院長陳菊，高雄市長陳其邁以及前國策顧問金美齡都陪同前來獻花致意。 安倍昭惠表示，我先生安倍晉三生前就很喜歡台灣，也預計疫情結束後要到台灣，但很可惜這個計畫無法實現，很遺憾這次只有我獨自來到台灣，但我相信先生的靈魂也與我同在。 安倍昭惠也指出，在台灣、高雄紅毛港有保安堂這樣一個地方，長久以來一直祭拜著日軍戰艦140多名船員，身為日本人的我，在此要再一次向台灣表達感謝，今後我與先生的靈魂也會繼續為日本與台灣的友好努力。 安倍昭惠也非常感謝台灣在安倍前首相國葬前，豎立了這座紀念銅像，感謝台灣的各位如此感念安倍前首相，關於為何在保安堂樹立她先生的銅像，她在剛才聽簡報時也了解了相關的故事。
安倍昭惠強調，戰爭是絕對不容許發生的事，但是為了日本而戰的這些英靈，安倍晉三在生前也努力要迎接祂們回日本，相信今後包含她先生、艦長與140多位英靈，也會在某個地方，一起為台日友好而努力。
安倍昭惠指出，在東日本大地震時，台灣比任何國家都更快支援日本，身為日本人要對台灣表達感謝，透過這次訪台，她也再次深刻感受到台灣跟日本的友好情誼。 安倍昭惠也提及約在30年前曾和安倍一起到台灣私人旅行，當時應沒人認出他們，那是一段非常愉快的旅行，她也很期待這次訪台。安倍昭惠下午再轉往台南參觀安倍晉三攝影展。