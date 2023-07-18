冰店爆食物中毒23人送醫　高市衛生局勒令停業再罰30萬

安倍昭惠訪高雄淚憶亡夫安倍晉三　續為台日友好努力

▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今（18）日在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁等人的陪同下前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意，表達她對丈夫安倍晉三的無盡思念；安倍昭惠表示「很遺憾這次是自己獨自來到台灣，但先生的靈魂與我同在，會繼續為台日友好努力」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市長陳其邁陪同日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲高雄市長陳其邁陪同日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）

▲前國策顧問金美齡也陪同安倍昭惠前來獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲前國策顧問金美齡也陪同安倍昭惠前來。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
日本前首相安倍晉三去年在街頭演說時被刺殺身亡，上周逝世滿周年，安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚，他致詞時也感謝台日雙方友好，現場包括監察院長陳菊，高雄市長陳其邁以及前國策顧問金美齡都陪同前來獻花致意。

▲安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）

安倍昭惠表示，我先生安倍晉三生前就很喜歡台灣，也預計疫情結束後要到台灣，但很可惜這個計畫無法實現，很遺憾這次只有我獨自來到台灣，但我相信先生的靈魂也與我同在。

▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁等人的陪同下前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁等人的陪同下前往高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三紀念銅像獻花致意。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
安倍昭惠也指出，在台灣、高雄紅毛港有保安堂這樣一個地方，長久以來一直祭拜著日軍戰艦140多名船員，身為日本人的我，在此要再一次向台灣表達感謝，今後我與先生的靈魂也會繼續為日本與台灣的友好努力。

▲安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲安倍遺孀安倍昭惠今天上午專程來到高雄紅毛港保安堂，向台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像獻花致意，安倍昭惠全程都紅著眼眶不時拭淚。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
安倍昭惠也非常感謝台灣在安倍前首相國葬前，豎立了這座紀念銅像，感謝台灣的各位如此感念安倍前首相，關於為何在保安堂樹立她先生的銅像，她在剛才聽簡報時也了解了相關的故事。

安倍昭惠強調，戰爭是絕對不容許發生的事，但是為了日本而戰的這些英靈，安倍晉三在生前也努力要迎接祂們回日本，相信今後包含她先生、艦長與140多位英靈，也會在某個地方，一起為台日友好而努力。

▲高雄紅毛港保安堂有台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲高雄紅毛港保安堂有台灣唯一一座安倍晉三紀念銅像。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
安倍昭惠指出，在東日本大地震時，台灣比任何國家都更快支援日本，身為日本人要對台灣表達感謝，透過這次訪台，她也再次深刻感受到台灣跟日本的友好情誼。

▲安倍昭惠也非常感謝台灣在安倍前首相國葬前，豎立了這座紀念銅像，感謝台灣的各位如此感念安倍前首相。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
▲安倍昭惠也非常感謝台灣在安倍前首相國葬前，豎立了這座紀念銅像，感謝台灣的各位如此感念安倍前首相。（圖／記者郭俊暉攝，2023.07.18）
安倍昭惠也提及約在30年前曾和安倍一起到台灣私人旅行，當時應沒人認出他們，那是一段非常愉快的旅行，她也很期待這次訪台。安倍昭惠下午再轉往台南參觀安倍晉三攝影展。
 

塑美貝大火　陳其邁：高市府權管工業區加強消防安檢

遭網友誆投資古董高獲利老梗　湖內警緊急阻詐160萬

中平路人行道高低差民眾受傷　工務局：已先錄案

高流辦全台最大演唱會制服趴　陳其邁穿雄中制服現身送祝福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀