玄彬孫藝真「48億豪宅」施工吵死了！2人帶高級牛肉拜訪鄰居道歉
韓星玄彬跟孫藝真在2019年合拍電視劇《愛的迫降》相戀，2人於2022年3月結婚，同年11月喜獲麟兒；早在結婚前，玄彬就花了48億韓元（約台幣1.3億元）買下位於京畿道九里市的豪宅當作新婚房；他們的鄰居就曝光玄彬跟孫藝真的貼心舉動，原來夫妻倆裝潢新房時怕施工吵到住戶，買了數套高級韓牛禮盒，一一登門拜訪致意，令收到牛肉的住戶又驚又喜。
記者陳雅蘭/綜合報導
玄彬跟孫藝真的100坪新婚房位於九里市，2021年1月完成過戶，據悉玄彬沒有貸款，48億付現買下。節目《Free Doctor》曾公開同款豪宅的內部格局及周邊環境，該地段相鄰首爾市，開車僅需30分鐘就可到鬧區，交通相當便利，加上可清楚看見峨嵯山、龍馬山與漢江美景，因此九里市是不少富豪購房的首選區域。
一名住在跟玄彬、孫藝真同區域的住戶曾透露，他外出時夫妻倆曾前來拜訪，「地球上最喜歡的大演員，在我出去的時候，他帶了禮物來我家...我不知道（他們）在施工，他們詢問會不會太吵，所以親自拿禮物過來，禮貌致意後就離開了」，該鄰居表示，玄彬、孫藝真是擔心裝潢房子怕施工吵到人，所以帶了高檔韓牛登門拜訪、請求鄰居諒解，「我差一步（就能見到）...雖然我不吃牛肉，但我今晚一定會好好品嚐」。
雖然該鄰居沒有直接見到玄彬、孫藝真，是由家人代收禮盒，但這段故事仍讓許多網友驚嘆「有這樣的鄰居真好」、「被這特級的風度嚇到了...」、「果然品格就是不一樣」，紛紛開玩笑表示要搬去同地段跟玄彬、孫藝真當鄰居。