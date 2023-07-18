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淨零能源產業夯！工研院攜產學研　培養年輕電力人才

▲工研院在近5年來號召產學研成立「電網人才發展聯盟」，培育本土電力新秀。（圖／工研院提供）
▲工研院在近5年來號召產學研成立「電網人才發展聯盟」，培育本土電力新秀。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

因應氣候暖化挑戰，發展淨零能源成為各國重要政策，而「培育本土電力新秀」更是重中之重，不僅工研院在近5年來號召產學研成立「電網人才發展聯盟」，大同公司前技術長林常平以及台塑新智能協理洪平松今（18）日也指出，在淨零排放趨勢下，再生能源、儲能、電動車充電、電力交易市場蓬勃成長，各行各業都需要電力與能源人才，相關職場工作內容將更為豐富、升職機會更高、待遇與前景也比以前更好，呼籲年輕人「現在投入正是時候！」

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根據國際能源總署（IEA）預估，至2030年潔淨能源的產值將增加2倍，並創造數百萬個就業機會。為培育本土電力新秀，工研院近5年來號召產學研成立「電網人才發展聯盟」，聯盟成員來自電力相關企業，今年更有電力設備以及電力交易市場指標企業華城電機、太平洋電線電纜、安瑟樂威加入，共同為國育才。 

工研院於今日和台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮暨產業職涯講座」 ，大同公司前技術長林常平於會中表示，電力與能源職場過往較為單一、選擇不多，且總被外界認為是辛苦薪水又不高的藍領工作，如今在淨零排放趨勢下，再生能源、儲能、電動車充電、電力交易市場蓬勃成長，幾乎各行各業都需要電力與能源人才，職場機會與待遇水漲船高，現在投入正是時候。 

他提到，想要在此職涯無往不利，具備跨領域專長尤為關鍵，因為電力產業應用廣泛，只具備單一能力的人才，較難滿足變化多端的職場需求，學子可以從在學時就多多把握機會，修習跨域課程，甚至爭取企業實習機會，讓理論與實務能夠結合，提早提升職場競爭力。

台塑新智能協理洪平松也在會中指出，在全球節能減碳趨勢與能源轉型的需求下，原集中型的大型電網在再生能源的大量滲透下，已逐步被分散式的智慧電網所取代。在此一轉變中，除了政府政策外，同時也需要大量電力、資通、機械、化工等人才的加入來協助推動，目前已有許多非電力領域的企業積極投入，搶攻新興綠能商機，如台塑集團成立「台塑新智能科技公司」加速推動綠色新能源布局。

他表示，相比過往，能源與電力相關職場工作內容將更豐富、升職機會更高、待遇與前景也會更好，強調「現在投入正是時候。」

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