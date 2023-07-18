台日友好人士拋賴清德訪日 黨內人士點出關鍵評估「難成行」
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，應台灣安倍晉三之友會邀請，於昨日展開為期3日的訪台行程，訪台期間與民進黨主席暨總統參選人賴清德三度會面，更象徵台日關係緊密，至於賴清德是否有望再訪日。有黨內人士分析，賴清德陪同安倍昭惠是基於人情義理，且被視為「溫和派」的日本首相岸田文雄為外交官出身，在下半年度可能登場「拜習會」前夕，應不會做出觸怒中國之舉。
記者陳威叡／台北報導
選舉倒數不到200日，藍綠白總統參選人大打外交牌，賴清德將代表總統蔡英文出訪友邦巴拉圭，除副總統身份外，更是黨主席與總統參選人，三位一體代表性不同以往。此外侯友宜預計出訪日本、美國，而柯文哲先前已出訪美日，接下來可能出訪東南亞。
而安倍昭惠受邀來台，賴清德昨日出席「安倍昭惠來台歡迎晚宴」，明日將在總統府接見，晚間則接續出席「台日友好之夜」，短短3日三度會面，一門三相的安倍家族在安倍晉三離世，在政壇仍有影響力。據了解，有台日友好人士建議賴清德訪日，凸顯與日友好關係。
有黨內人士透露，的確有台日友好人士提及賴清德訪日一事，但問題不在台灣而是中國，對日方而言中國因素為重要考量，且賴清德在選舉期間，礙於身份坦言訪日非常不容易。
另有綠營人士分析，賴清德昔以「家屬親友」身份閃電訪日弔念安倍晉三，起初日方並不支持，而是透過安倍家族才核發簽證，因此安倍昭惠訪台，賴清德短短3日三度會面是基於人情義理。
至於是否訪日，該人士認為，被視為「溫和派」的日本首相岸田文雄為外交官出身，在下半年度可能登場「拜習會」前夕，應不會做出觸怒中國之舉。