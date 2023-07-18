MLB／大谷翔平開轟狂怒吼！天使再見安打4:3逆轉「邪惡帝國」洋基
美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊今（18）日在主場迎戰紐約洋基隊，日籍二刀流好手大谷翔平再度發威，連續3戰開轟，單季35轟出爐，甚至有機會挑戰單季60轟的速度，而他單場4打數3安打，打擊率上升到3成06，天使在10局洋延長賽由Michael Stefanic敲出再見安打獲勝，天使以4:3贏球，也在這三連戰系列賽拿下首勝。
記者吳政紘/綜合報導
天使近期戰績起伏大，尤其歷經本季最長6連敗後，球員大幅更動，大谷翔平雖然連續3戰開轟，但天使要贏球不能只靠他一人。
大谷前2場都是9局開轟，這場比賽他首打席就敲出右外野安打，第二打席擊出中外野二壘安打，第三打席則被故意敬遠保送，沒想到洋基隊7局下犯下大錯，後援投手Michael King上場，先是保送了Eduardo Escobar，之後又被大谷相中一顆155公里的外角直球，大谷一棒轟出去，開心甩棒，讓天使追平。
有了大谷的全壘打振奮士氣，天使隊宛如吃了大力丸，10局下突破僵局，二壘有Chad Wallach，Michael Stefanic敲出左外野安打，一棒送回超前分，也讓天使以1分之差氣走「邪惡帝國」洋基隊。