2024藍白合有譜？柯文哲：拖一兩個月、有時候就水到渠成

柯文哲提34年沒召開國是會議　新北綠議員以記者資歷打臉柯又說謊

▲柯文哲提34年沒開國是會議，新北市議員陳乃瑜在臉書發文並以採訪過的國是會議照片打臉柯說謊。（圖 ／翻攝陳乃瑜臉書）
▲柯文哲提34年沒開國是會議，新北市議員陳乃瑜在臉書發文並以採訪過的國是會議照片打臉柯說謊。（圖 ／翻攝陳乃瑜臉書）

記者吳嘉億／新北報導

針對民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪時談到，自1990年代李登輝總統後，台灣有34年沒召開國是會議的說法，曾擔任過新聞媒體記者、主播的民進黨新北市議員陳乃瑜今（18）日在臉書發文，痛批柯文哲又在說謊，提到她過去擔任記者時就曾採訪過兩次國是會議，怒嗆身為總統候選人連「不說謊」都做不到，所謂的白色力量原來是「白賊力量」！

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文章開頭先打上「柯文哲又再說謊了」，接著說到柯文哲宣稱自前總統李登輝後，台灣有34年沒有召開過國是會議，讓曾經擔任記者的她瞬間又三條線，直嗆要說謊連最基本的google能力都沒有嗎？

文章中提到，她在擔任記者期間，就曾採訪過兩場國是會議，一場是2017年1月22日在總統府的「年金改革國是會議」，另一場也是在同年8月12日的「司法改革國是會議」，這兩場國是會議，都是她本人在現場採訪，看得清清楚楚。

陳乃瑜最後說到，不曉得柯P是說謊習慣了，還是連最基本的查證能力都沒有呢？身為總統候選人連「不說謊」都做不到，所謂的白色力量原來是白賊力量！請柯文哲不要再造謠亂說話！

柯文哲昨日是在接受媒體專訪時談到，自1990年總統李登輝以後，台灣有34年沒有召開過國是會議，應該讓主要政黨領袖坐下來，針對有爭議的題目討論，他不認為100％會有結論，但依照他的經驗，只要討論，甚至公開透明的討論，80％會有共識。

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