柯文哲提34年沒召開國是會議 新北綠議員以記者資歷打臉柯又說謊
針對民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪時談到，自1990年代李登輝總統後，台灣有34年沒召開國是會議的說法，曾擔任過新聞媒體記者、主播的民進黨新北市議員陳乃瑜今（18）日在臉書發文，痛批柯文哲又在說謊，提到她過去擔任記者時就曾採訪過兩次國是會議，怒嗆身為總統候選人連「不說謊」都做不到，所謂的白色力量原來是「白賊力量」！
記者吳嘉億／新北報導
文章開頭先打上「柯文哲又再說謊了」，接著說到柯文哲宣稱自前總統李登輝後，台灣有34年沒有召開過國是會議，讓曾經擔任記者的她瞬間又三條線，直嗆要說謊連最基本的google能力都沒有嗎？
文章中提到，她在擔任記者期間，就曾採訪過兩場國是會議，一場是2017年1月22日在總統府的「年金改革國是會議」，另一場也是在同年8月12日的「司法改革國是會議」，這兩場國是會議，都是她本人在現場採訪，看得清清楚楚。
陳乃瑜最後說到，不曉得柯P是說謊習慣了，還是連最基本的查證能力都沒有呢？身為總統候選人連「不說謊」都做不到，所謂的白色力量原來是白賊力量！請柯文哲不要再造謠亂說話！
柯文哲昨日是在接受媒體專訪時談到，自1990年總統李登輝以後，台灣有34年沒有召開過國是會議，應該讓主要政黨領袖坐下來，針對有爭議的題目討論，他不認為100％會有結論，但依照他的經驗，只要討論，甚至公開透明的討論，80％會有共識。