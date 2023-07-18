到高雄安倍晉三銅像前致意 遺孀安倍昭惠淚謝台日情誼
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠來台，今（18）日前往高雄紅毛港保安堂向台灣唯一一座的安倍晉三紀念銅像獻花致意，含淚表示丈夫真的很喜歡台灣，生前也預計疫情結束後要訪台，很可惜這個計畫無法實現，很遺憾這次只有自己一個人來台，但她相信丈夫的靈魂也一起到了現場，丈夫的靈魂會和她一起為台日間的情誼努力。
記者鄭婷襄／高雄報導
安倍昭惠說，在丈夫葬禮前，聽到台灣豎立這座銅像，驚訝之餘也感到非常高興，相信在保安堂豎立這座銅像是非常有意義的；另外，在東日本大地震時，台灣比任何國家都要快支援日本，身為日本人要再次對台灣表達感謝，台灣與日本是非常深刻友好的，透過這次訪台更能夠感受到，丈夫雖然過世了，但相信丈夫的靈魂會和她一起為台日間的情誼努力。
高雄市長陳其邁指出，他代表高雄人歡迎安倍夫人到高雄，安倍前首相曾說過，台日間有共同的基本價值，是重要的夥伴、友人，去年安倍前首相不幸辭世，台灣人都感到哀痛，痛心日本失去一位有魄力、信念、溫暖的政治家，台灣人也非常遺憾，失去這位永遠掛著微笑的好朋友，保安堂設立安倍前首相的銅像，就是感謝他對台灣的關心和友好，大家會繼續安倍前首相遇到困難永不放棄的精神，繼續為台日友好，印太地區的和平來努力。
監察院長陳菊則表示，今日特地陪同安倍昭惠到安倍前首相的銅像前，表達台灣人對安倍前首相的感謝和尊敬，安倍前首相的離世大家都非常不捨，為什麼上天會讓這樣不幸的事情發生，安倍先生了解台灣的困難，愛護、支持、挺台灣，台灣人除了感謝，還是感謝，大家永遠不會忘記安倍。