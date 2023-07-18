赤腳爬山溯溪卻腹瀉、血便　檢查後駭人結果…

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亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源指出，老翁患者上月初到院切除大腸瘜肉，後續需回診追蹤病情，但過沒幾天，患者突然連續腹瀉兩週，體重掉了3～4公斤，家人察覺身體出現異狀，趕緊前來就醫，另名阿嬤則是退休後喜歡往山上跑，尤其喜歡赤腳溯溪的感覺，日前同樣出現多日腹痛、血便、頭暈等情形，因此安排住院治療。
經抽血檢查發現，患者的「嗜酸性白血球」數值偏高有異，於是安排內視鏡進一步檢查，竟然在腸道發現多條不明白色條狀物，且還不斷地蠕動，當下即研判應該是寄生蟲惹禍，於是夾出後送到檢驗科化驗，證實為「十二指腸鉤蟲」，旋即投藥治療，經細問後，這才發現兩人原來都有戶外赤腳走路的習慣。
感染科醫師張為碩表示，會造成人類感染的鉤蟲主要有美洲鉤蟲與十二指腸鉤蟲，可經由皮膚穿透造成傳染，並在體內產卵滋長，特別是赤腳行走在受感染者糞便污染的土地，是最主要的傳染途徑，有時十二指腸鉤蟲亦可以經由直接攝入幼蟲傳染，此外鉤蟲的診斷仰賴有經驗的醫檢師，利用顯微鏡來辨識蟲體或是蟲卵，找出真正原因。
張為碩強調，當民眾感染鉤蟲後，可能會出現腹部不適、腹瀉、嘔吐、體重減輕、貧血等症狀，若蟲子爬到氣管，則會導致咳嗽、喉嚨癢，嚴重時可能因鉤蟲經血液循環到肺部，造成肺部感染，甚至引發肺炎，千萬不可不慎，至於治療方式仍以服用殺蟲藥物為主，一般而言，投藥後病情多半可在三天內大幅改善。
江承源則提醒，民眾到野外務必穿鞋，降低鉤蟲入侵體內的風險，此外平時得多洗手注重衛生，尤其絕對要避免生食，無論水或食物都要煮熟才能入口，萬一食物已經出現不潔跡象，千萬不要再食用，才能避免病從口入。