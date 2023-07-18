不想待了！日圓暴跌、越勞急收包袱　改往「這2國」淘金

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德國政府預測，國內缺工數將在2035年達到7百萬人，急需引進海外人才，因此祭出放寬簽證和豐厚的工資等政策，來吸引外國勞工。
這讓30歲的涂先生想要前往德國嘗試，涂先生過去在日本工作了兩年，但受到日幣貶值影響，他的薪資大幅縮水，於是涂先生決定打包返回家鄉。但他已經回到越南後，每天花約8小時學習德文，並通過B1語言檢定考試，接著他申請到3年職訓簽證。據仲介公司表示，去年僅20名越南人申請德國簽證，今年人數翻倍，已經有100名德國人申請。
不過在德國工作了一段時間後，涂先生表示不僅是經濟收入，連針對移工的福利政策，德國都比日本還要吸引人，「在日本時，我每天必須工作11至12小時，但在德國，我每週工作5天，每天8小時」，因此涂先生可以安排自己的時間，甚至在休息日到其他餐館兼差，賺取額外的收入。
同樣成為越南勞工淘金熱點的澳洲，過去因為新冠疫情封鎖導致大量缺工，如今隨著疫情得到控制，澳洲政府敞開國門，重新開放打工度假簽證，並縮短簽證的申請時間，從一年縮短至數月甚至數週，並將每年上線人數放寬至1500人。
除此之外，高薪也是吸引越南勞工的一大要素。在疫情爆發前，澳洲工人的平均時薪為27澳幣（約台幣570元），疫情高峰期升至55澳幣（約台幣1162元），部分越南移工的月薪因此高達每月1萬澳幣（約台幣21萬元）。
24歲的Tien Thanh到澳洲工作後，第一個月的收入為2400萬越南盾（約台幣3.1萬元），但隨著工作越來越上手，現在他每個月可以存下7000萬越南盾（約台幣9.1萬元）。若按照這個速度，他預估在半年內就能還清家人為送他去澳洲所借的3億越南盾，三年後就能賺到足夠的錢，在越南買一套房子。