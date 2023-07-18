桃園龍潭汽修廠驚見「獨臂獼猴」！動保處趕往圍捕 順利帶回安置
桃園市龍潭區一家汽車代檢維修廠，員工今（18）日上午7時許到工廠後開門，發現一隻「少了右臂」的台灣獼猴，站在車廠內引擎架上，擔心會發生危險，因此趕緊PO上臉書社團「龍潭人」求助，相關單位獲報後，也立刻趕到現場，目前已由市府動保處人員捕獲帶回安置，由於獨臂獼猴不怕人，動保處研判應該有飼主，後續將展開調查，並通知飼主出面說明。
記者林莞茜／綜合報導
該名員工在臉書上發文，並稱當他撥給消防局後，又再轉撥給1999、野鳥協會，野鳥協會人士據報後，一早就趕到現場查看猴子是否有受傷，此外動保相關單位也正在趕來路上；據指出，野鳥協會稱這隻獨臂台灣獼猴，是隻未成年的小猴子，且外觀、毛色與精神看來狀態相當不錯，應屬有人飼養，只是當他們以餅乾零食要引導牠時，獨臂猴又再逃跑，攀爬上隔壁住家的庭院和雨遮上，卻疑似因太靠緊八哥的鳥巢，還遭群鳥攻擊警告。
就在慌亂之餘，桃市府動保處人員也趕到現場，並用網子慢慢接近，安全且順利地撈捕獨臂獼猴後，先帶回動保處暫時安置，此外，也有網友在該則貼文下方留言指出「是我家鄰居養的」，只是女網友暫且連絡不上飼主。
動保處人員表示，因獨臂猴對不怕人，應有人飼養，目前將暫時安置動保處，並調查、找出飼主到場說明，若有違反行政法將依法裁處。