溫網／謝淑薇完成「海峽大滿貫」！詹家姊妹詹皓晴開放留言被灌爆
溫布頓網球錦標賽於昨（17）日畫下句話，我國女子雙打好手謝淑薇，成功與捷克搭檔Barbara Strycova拿下大滿貫金盃，收穫個人第6座大滿貫的同時，也完成了「海峽大滿貫」的成就。「海峽」指的是英吉利海峽。反觀台灣另一組雙打選手詹家姐妹早早被淘汰出局，卻在謝淑薇奪冠後，臉書留言被灌爆。
實習記者陳逸/綜合報導
謝淑薇與詹家姐妹的矛盾早已人盡皆知，球迷這樣跑到對方留言區祝賀的事情，早在今年謝淑薇法網奪冠時就發生過，謝淑薇受到的不公平對待球迷們都看在眼裡，因此選擇用這種方式替謝淑薇打抱不平。
詹家姐妹今年溫網表現不佳，雙打方面止步第二輪，早早就打包出局，反倒是謝淑薇一路過關斬將，成功拿下個人第4座溫網大滿貫金盃，同時讓年底即將退役的搭檔Strycova的全英俱樂部生涯圓滿落幕。
詹家姐妹也早已預料到這樣的情況，兩人早早就開啟限制留言的功能，只不過在謝淑薇奪冠後，妹妹詹皓晴就開放留言了，也讓部分網友認為她比姊姊勇敢多了。
詹皓晴開啟留言後許多球迷開始瘋狂湧入，其中留言大多是恭喜謝淑薇奪冠，用這樣嘲諷的方式替謝淑薇出一口氣，而詹家姐妹方面至今則是仍未做出任何回應。