星展銀下修台灣今年GDP剩0.5%　並提醒「聖嬰現象」帶來通膨風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，不同產業的表現存在明顯差異。她指出，出口衰退已帶來溢出效應，削弱了企業的設備投資，並對交通、運輸、倉儲等貿易相關服務產業產生了負面影響。另一方面，受惠於疫後重新開放帶來的消費需求，住宿、餐飲、零售等消費相關的服務產業仍保持強勁，勞動力市場也展現出良好的韌性。
不過，星展認為2023年下半年的出口前景仍具不確定性。馬鐵英表示，疫情造成傷痕效應，政策刺激空間受限，讓中國經濟在疫情後的復甦不如預期，加上歐美經濟也可能因高利率、緊縮性貨幣政策而進一步放緩。全球主要經濟體需求面的低迷，可能延後台灣出口復甦的時間點，或制約復甦的力道，台灣出口可能第3季還不會有明顯好轉，要等到第4季，台灣電子產業出口也要等第4季才會出現明顯好轉
倒是AI技術的應用有望提振2024年的出口表現。馬鐵英指出，隨著與AI相關的高效能計算（HPC）市場的強勁成長，以及個人電腦、智慧型手機等傳統市場的周期性好轉，2024年全球半導體市場的出貨量有望恢復正成長，扭轉今年的下滑趨勢。考慮到台灣晶圓代工廠在全球先進製程晶片市場中的領先地位，台灣有可能成為下一輪由AI驅動的科技週期反彈的主要受益者。
在通膨部分，星展銀預估今年台灣全年CPI年增率2.3%。馬鐵英分析，雖然通膨壓力有進一步緩解，6月CPI年增率1.75%回落比預期快，但核心CPI年增率2.61%仍在高點，若就類別來看，服務業通膨仍強勁，還沒出現緩解情況，甚至6月還小幅上揚，預期下半年台灣CPI年增率仍在2%附近徘徊，不會大幅回落。
此外，星展銀也提醒，現在其他國家都在關心氣候異常帶來的新一輪通膨風險，嬰現象可能擾亂東南亞、南美、澳洲等多個地區的農作物種植，導致全球農產品價格上漲，進而透過進口渠道推升台灣的食品通膨。馬鐵英表示，聖嬰期間的極端天氣條件，例如強颱風的發生，也可能直接推高台灣本地的食品價格，但考慮到目前國際油價表現較預期疲軟，聖嬰現象帶來的食品通膨風險尚不足以改變對總體CPI的預測。