饗A Joy將開幕！漢來海港宣戰開「升級版」：一餐檯一Fine Dining

漢來美食表示，由於是位在五星級飯店內的全日餐廳，在規劃上將更訴求空間的舒適性、服務的細緻度和食材的升級，但不會挑戰「饗A Joy」的天價，仍以漢來美食一貫的高價值取代高價格，訴求的賣點是「一座餐檯即一家Fine dining餐廳」。
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漢來美食指出，經營自助餐業態長達20餘年，一向以採購透明化和大宗採購來取得最好的食材和價格，在原物料不斷翻漲的這兩年，漢來海港靠著專業的採購力（長期合約制）抑制食材價格失控，儘管食材成本高居集團全品牌餐廳之冠，但仍能達成獲利目標。
漢來美食透露，「升級版」漢來海港自助餐廳將在9月份開放訂位，並將在來美食APP推出超級優惠方案。以往，漢來海港自助餐廳對外宣稱的定位是「每一個餐檯區相當於一家主題餐廳的廚房規格」，如今升級版的漢來海港則首次對外喊出訴求賣點：「一座餐檯即一家Fine dining餐廳」。
再看到饗賓集團旗下「饗A Joy」之外的另一Buffet品牌「饗饗INPARADISE」所宣稱之理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，即便漢來美食副總吳若寧曾稱：「我們不會刻意要與其他Buffet做比較，而是以『超越自己』為目標。」可是若將升級版漢來海港的訴求，與饗饗對外宣稱理念兩相對照之後，彷彿頗有喊話與較勁的火花意味。