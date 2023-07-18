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饗A Joy將開幕！漢來海港宣戰開「升級版」：一餐檯一Fine Dining

▲漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，年營業額直逼21億，今年10月將開設升級版的漢來海港自助餐廳。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，年營業額直逼21億，今年10月將開設升級版的漢來海港自助餐廳。（圖／漢來美食提供）

記者葉盛耀/綜合報導

面對饗賓餐旅集團旗下「饗A Joy」將於7月23日開幕，並創下Buffet自助餐的餐價天花板，晚餐每人最高達4268元，同為以連鎖自助餐業態為主力之一的漢來美食，位於南港的台北漢來大飯店今年10月也將開出自助餐廳，號稱是「升級版」的漢來海港自助餐廳，訴求「一餐檯一FINE DINING」。

漢來美食表示，由於是位在五星級飯店內的全日餐廳，在規劃上將更訴求空間的舒適性、服務的細緻度和食材的升級，但不會挑戰「饗A Joy」的天價，仍以漢來美食一貫的高價值取代高價格，訴求的賣點是「一座餐檯即一家Fine dining餐廳」。

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漢來美食旗下漢來海港自助餐廳，目前在全台共7家分店，年營業額直逼21億，每年到店消費超過250萬人次，同樣也是網路聲量名列前茅的難訂位餐廳。漢來美食指出，自助餐型態的餐廳食材成本高，取餐動線長，同一時段用餐人數眾多，想要勝出，靠的就是食材新鮮、料理現做和適當的成本控制。

▲漢來海港自助餐廳一向標榜以採購透明化和大宗採購來取得最好的食材和價格，最受歡迎的菜色包含多樣化的生猛海鮮。（圖／漢來美食提供）
▲漢來海港自助餐廳最受歡迎的菜色包含多樣化的生猛海鮮。（圖／漢來美食提供）
漢來美食指出，經營自助餐業態長達20餘年，一向以採購透明化和大宗採購來取得最好的食材和價格，在原物料不斷翻漲的這兩年，漢來海港靠著專業的採購力（長期合約制）抑制食材價格失控，儘管食材成本高居集團全品牌餐廳之冠，但仍能達成獲利目標。

漢來美食透露，「升級版」漢來海港自助餐廳將在9月份開放訂位，並將在來美食APP推出超級優惠方案。以往，漢來海港自助餐廳對外宣稱的定位是「每一個餐檯區相當於一家主題餐廳的廚房規格」，如今升級版的漢來海港則首次對外喊出訴求賣點：「一座餐檯即一家Fine dining餐廳」

再看到饗賓集團旗下「饗A Joy」之外的另一Buffet品牌「饗饗INPARADISE」所宣稱之理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，即便漢來美食副總吳若寧曾稱：「我們不會刻意要與其他Buffet做比較，而是以『超越自己』為目標。」可是若將升級版漢來海港的訴求，與饗饗對外宣稱理念兩相對照之後，彷彿頗有喊話與較勁的火花意味。

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