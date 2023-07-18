《新龍之谷》近年最大改版！無課「最強裝備」登場　同名MV首公開

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《新龍之谷》7月18日大改版
《新龍之谷》迎來近年最大改版「命運的時空方舟」，全新主線以穿越到現代的古代人之謎為主軸。全新地區關卡「米拉勞雷爾」、「方舟墜落地點」、「阿露卡爾席拉」，其中，在「米拉勞雷爾」之中「超越的方舟」地區，通關各樓層可獲得大量養成材料；「方舟墜落地點」地區，玩家可前往「方舟污染的森林」及「方舟內部」探索古代人秘辛；「阿露卡爾席拉」地區，帶領玩家深入舊地圖「阿露卡倫戴」。
開放Lv.99等級上限
本次改版同步開放等級上限至Lv.99，官方也推出「古代人系列防具」，跟隨新手指南可獲得整套防具，一般關卡可取得製作及強化材料，並且各強化階段的強化機率都是100%，當裝備強化至+20，各項屬性能力僅次於遊戲當前最高難度副本掉落裝備，堪稱是新手必備的最強無課裝備。
同名主題曲 MV公開
迎接13週年，官方首次推出遊戲同名「新龍之谷遊戲主題曲」，邀請饒舌新人「小卡比」作曲、知名COSER「魔理花」及實況主「力量人晨晨」合作獻唱，MV同步上線。此外，官方特別結合13年以來玩家們的回憶畫面製作「13週年紀念影片」，紀念與玩家們的美好時光。
官方前（16）日舉辦「時空方舟停泊港口」玩家活動，30位玩家共襄盛舉，現場邀請「小卡比」和「魔理花」搶先試玩最新版本，並公開獻唱主題曲，更特別準備13週年紀念限量周邊，感謝玩家們一直以來的支持。