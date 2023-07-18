威權勢力破壞民主　蔡英文籲：強化民主國家聯盟以維護國家利益

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蔡英文致詞時提到，20世紀是民主的世紀，在蘇聯解體和柏林圍牆倒塌後，全球經歷「第三波民主化浪潮」，從東歐至亞洲到拉丁美洲，人民重視民主和人權相關的價值。
蔡英文指出，類似的發展也發生在台灣，台灣人民奮鬥數十年，才實現今日享有的民主，台灣民主轉型不容易，也並非沒有血汗及淚水，許多前輩在追求民主的過程中承受苦難，甚至犧牲生命；現在，台灣民主不只是團結人民的基本價值，也是我們身分認同的一部分，以及因應重大挑戰的重要資產。
蔡英文指出，過去3年來，COVID-19疫情重創全球健康和經濟，在致力修復這個可怕的全球事件所造成的衝擊時，發現威權政權正試圖侵蝕民主制度，並破壞人權，台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過，一直面對來自海峽對岸日益升高的威脅，從軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊、到錯假訊息攻勢，這一切都是為了製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心。
蔡英文強調，即使面對持續不斷的威脅，台灣人民從未迴避威權主義的挑戰，相反地，台灣人民迎頭面對挑戰，每天對抗試圖破壞民主的勢力，「台灣人民準備好分享我們堅韌的故事，也願意向國際夥伴學習經驗」。
蔡英文說，美國國家民主基金會在2017年發布的一份重要報告，首次提出「銳實力」這個名詞，該報告指出，威權政體運用「銳實力」和其他操控手段，利用台灣自由開放的社會來推廣其敍事方法，削弱民主體制；她提到，民主國家必須團結一致，以對抗威權政權用來削弱台灣制度的手段，「我們更要攜手合作，提升韌性並捍衛價值觀，透過共同合作瞭解銳實力，我們可以進一步制訂最佳策略以對抗威權勢力，也要繼續強化民主國家聯盟，維護國際社會的利益」。