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威權勢力破壞民主　蔡英文籲：強化民主國家聯盟以維護國家利益

▲美國國家民主基金會會長威爾遜頒贈蔡英文「民主服務勳章」。（圖／總統府提供）
▲美國國家民主基金會會長威爾遜頒贈蔡英文「民主服務勳章」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文今（18）日出席「台灣民主基金會20週年國際會議」開幕典禮時表示，面對海峽對岸日益升高且持續不斷的威脅，台灣人民從未迴避，而是迎頭面對挑戰，對抗試圖破壞民主的勢力，透過共同合作瞭解銳實力，可以進一步制訂最佳策略以對抗威權勢力，也要繼續強化民主國家聯盟，維護國際社會的利益。

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蔡英文今天出席「台灣民主基金會20週年國際會議」開幕典禮，並接受美國國家民主基金會會長威爾遜頒贈總統「民主服務勳章」，包含立法院長暨台灣民主基金會董事長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉、外交部長吳釗燮等亦出席該項活動。

蔡英文致詞時提到，20世紀是民主的世紀，在蘇聯解體和柏林圍牆倒塌後，全球經歷「第三波民主化浪潮」，從東歐至亞洲到拉丁美洲，人民重視民主和人權相關的價值。

蔡英文指出，類似的發展也發生在台灣，台灣人民奮鬥數十年，才實現今日享有的民主，台灣民主轉型不容易，也並非沒有血汗及淚水，許多前輩在追求民主的過程中承受苦難，甚至犧牲生命；現在，台灣民主不只是團結人民的基本價值，也是我們身分認同的一部分，以及因應重大挑戰的重要資產。

蔡英文指出，過去3年來，COVID-19疫情重創全球健康和經濟，在致力修復這個可怕的全球事件所造成的衝擊時，發現威權政權正試圖侵蝕民主制度，並破壞人權，台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過，一直面對來自海峽對岸日益升高的威脅，從軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊、到錯假訊息攻勢，這一切都是為了製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心。

蔡英文強調，即使面對持續不斷的威脅，台灣人民從未迴避威權主義的挑戰，相反地，台灣人民迎頭面對挑戰，每天對抗試圖破壞民主的勢力，「台灣人民準備好分享我們堅韌的故事，也願意向國際夥伴學習經驗」。

蔡英文說，美國國家民主基金會在2017年發布的一份重要報告，首次提出「銳實力」這個名詞，該報告指出，威權政體運用「銳實力」和其他操控手段，利用台灣自由開放的社會來推廣其敍事方法，削弱民主體制；她提到，民主國家必須團結一致，以對抗威權政權用來削弱台灣制度的手段，「我們更要攜手合作，提升韌性並捍衛價值觀，透過共同合作瞭解銳實力，我們可以進一步制訂最佳策略以對抗威權勢力，也要繼續強化民主國家聯盟，維護國際社會的利益」。
 

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