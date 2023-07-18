特企／橘子嘉年華五大特色IP展區　完成beanfun! 任務抽百萬好禮

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橘子嘉年華強勢登陸「2023漫畫博覽會」，展現線上線下整合跨域資源的全方位娛樂實力！用戶即日起至活動頁面登入 beanfun! 並輸入邀請碼，即可領取漫博會門票，每日限量300張，贈完為止。7月27日至7月31日漫博會期間，於 beanfun! App中的「一起SHOW」功能完成指定任務，即可參加日日抽獎及加碼抽最終好禮，iPhone 14、Dyson吹風機、任天堂Switch OLED主機、純金金幣等總價值超過百萬的橘寶藏等你帶走！
旗下遊戲以經典角色打造IP世界展區 動漫、電商最殺販促優惠 天天爆場不間斷
人氣遊戲IP《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》將以經典角色打造特色展區；完成三區拍照打卡，可免費領取造型棉花糖。官方更特別推出數十款的漫博限定獨家周邊，參與各遊戲展區任務，可參與抽獎活動。 beanfun! 漫畫星、文學星邀請台灣原創跨域作品聯合參展，漫迷參加票選應援拿人氣週邊，再加碼抽東京來回機票；人氣漫畫《原子少年》推出鐵粉必收新品與消費滿額贈活動。ACGN電商「有閑購物」推出展會限定優惠與特賣活動，樂點「fun市集」更推出值得收藏之數位收藏卡；「橘子支付」也有指定通路使用帳戶交易享消費及新戶回饋。
VERA、冰球樂團、FEniX、未來少女現身助陣 最夯舞台只在橘子嘉年華！
不只眾多原創IP、人氣遊戲攤位，橘子嘉年華於7月27日開展當天重磅邀請出身《原子少年》的VERA團員擔任「一日次元接待員」，現場帶逛介紹攤位亮點；7月29、30日還有「FEniX」、「icyball 冰球樂團」、「未來少女」等人氣組合帶來精彩演出，泛娛樂體驗再加乘！
橘子嘉年華．領票頁：https://bean.fun/sVb23
橘子嘉年華．邀請碼：gamafun2301