▲ Mercedes-Benz GLE / GLE Coupé 發表上市，建議售價 337 萬起！

維護所有乘員的健康，已然成為 Mercedes-Benz 的人性科技環節。為此我們研發尖端的 ENERGIZING 智慧空氣淨化系統，利用針對懸浮微粒、二氧化硫、過敏原的精密感知器，監控與確保最佳空氣品質。兩段式過濾功能會徹底阻絕微粒有害空氣，除了以智能方式自動在新鮮空氣與空氣循環模式之間切換，也會將狀況即使顯示在 MBUX 多媒體系統螢幕上，讓身心都安於氣定神閒。
作為 Mercedes-Benz 旗下的數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，僅需申請一組 Mercedes me 帳號，即可解鎖 Mercedes-Benz 的全方位數位體驗。待「Mercedes me connect」APP 與車輛配對成功後，車主即可透過 OTA 線上更新，隨時更新最新系統資訊，更可以透過 Mercedes me Store 數位增訂擴充功能，解鎖或延長專屬的豪華服務。而台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則為會員提供專屬的尊榮服務及禮遇。
隨著 48V 輕油電系統 (ISG) 與變速箱結合，不僅額外增加 20hp 的動力，以電力起步強化動感體驗，更提供了節能與舒適的車輛行駛。此次更強化越野性能，搭載「地表偵視功能」，可透過中控螢幕查看輪胎轉向位置與行進間車前下方的障礙物，而介面上亦以圖像化的方式呈現坡度、側傾角、指南針與轉向角等越野專屬資訊，使駕駛面對陡峭地形亦可輕鬆進行操作；此外，在選配「E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統」後，車輛得以裝配引擎底部保護板與 能分析各種駕駛情況而自動對每個車輪作出獨立調節的懸吊系統，讓全新 GLE 看似休旅車款，卻不亞於越野車的強大征服性能，無論面對野地、沙地或濕滑車道，都能展現出色操控性與平穩舒適度。
在都會移動或長途巡航時，則可開啟標準配置的新世代智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，並優化部分輔助功能，包含如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測；駕駛儀表更同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，不僅提供更人性化的智慧駕駛體驗，亦大大提升安全及行車舒適性。
外觀部分則導入新世代設計語彙，車頭局部設計改動使流線感愈加突顯，全新設計的前保桿，無論在星芒式水箱護罩或鍍鉻雙柵式飾條的襯托下，皆盡顯豪華及霸氣。標配的 LED 頭燈則新增兩個光點燈眉，若選配多光束智慧型LED頭燈，則會採上下共四個光點燈眉點綴，綻放耀眼光芒；尾燈同步進化，由兩個水平光暈式燈條構成，散發優雅氣息。而新增車色「晶石藍」與「 MANUFAKTUR 層峰灰」則為想展現個人品味的車主提供不同的選擇。
座艙內，換裝新世代電容式多功能 Nappa 真皮包覆方向盤，內裝飾板則以木紋材質鋪墊呈現內斂豪華質感。此外，全新 GLE 更承襲品牌擅長的豪華鋪陳，出風口採鍍鉻金屬飾條點綴，甚至提供與 Mercedes-MAYBACH GLS 同款的「MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板」頂級內裝飾板選擇。透過奢華元素與頂級用料堆疊賓士專屬的豪華美學，成就全新 GLE 尊榮的乘坐空間。在此豪華空間基礎上，全新 GLE更搭載多項實用而舒適的配備，如選配第三排雙人座椅後，一舉進階到第二排座椅電動調整功能。從獨自壯遊到舉家暢遊，全新 GLE 給所有在座者充裕空間，壯大生活精彩、自由徜徉。
此次改款上市，台灣賓士同步引進全新 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+，將 AMG 性能直列六缸與 ISG 48V 高效輕油電系統結合，爆發 435 (+22) hp / 560 Nm，搭配 AMG 特別調教的主動式四輪驅動與 AMG SPEEDSHIFT TCT 九速跑車變速箱，賦予霸氣的全新 GLE 更熱血的狂放張力；擁有 AMG RIDE CONTROL+ 氣壓懸吊，僅須透過 AMG 專屬方向盤操控按鈕，即可在熱血與舒適之間瞬間切換。為突顯 AMG 獨特性能地位，本次改款更將水箱蓋上的三芒星標改為 AMG 廠徽，搭配 AMG 鍍鉻直瀑式水箱護罩、20 吋 AMG 專屬輪圈與 AMG 高性能四出排氣系統含電子閥門，彰顯 AMG 獨特的性能地位。
Mercedes-Benz
GLE 300 d 4MATIC
Mercedes-Benz
GLE 450 4MATIC
Mercedes-AMG
GLE 53 4MATIC+
引擎形式
直列四缸
(48V高效輕油電系統)
AMG 直列六缸
(48V高效輕油電系統)
驅動方式
四輪驅動
主動式四輪驅動
主動式四輪驅動
變速箱
九速自手排變速箱
九速自手排變速箱
AMG SPEEDSHIFT TCT 九速跑車變速箱
排氣量 C.C.
1,993
2,999
2,999
動力輸出數據(hp/Nm)
269 (+20) / 550
381 (+20) / 500
435 (+22) / 560
加速性0~100km/h (sec)
6.9
5.6
5.0
極速(km/h)
(電子速限)
230
250
250
長寬高 (mm)
4,924 X 2,010 X 1,797
4,924 X 2,010 X 1,797
4,934 X 2,015 X 1,782
建議售價(萬起)
337
409
479
奪目的不僅於此，可供選配的「夜色套件」採取更特殊的亮黑色塗裝，揮灑於前後擾流、亮黑單柵式鑽石型水箱護罩、車外後視鏡罩、車窗框極下緣飾條⋯⋯以及 B 柱以後深色隔熱玻璃、20 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈等，進而凸顯車壇稀有的深沈氣勢與個人化風格。而新增車色「晶石藍」與「 MANUFAKTUR 層峰灰」也為想展現個人品味的車主提供不同的選擇。
偏愛跑旅，就得妥協空間？全新 GLE Coupé 創造外型與空間的同步驚豔，不僅實現五人座舉手投足的寬敞活動性，採分離式後排座椅輕鬆傾倒就能擴展達到 1,790 公升的行李廂裝載容量！這還不包括全車多樣的機能收納。採光亦是車室設計最奢華的元素，全新 GLE Coupé 將全景式電動玻璃天窗列為標配，抬頭就能全覽白雲或星空，以及從樹梢流瀉而下的金色光輝。Mercedes-Benz 更與譽為「柏林之聲」的世界頂級音響系統攜手打造，針對座椅位置所建構的 13 具高傳真喇叭，結合 9 聲道 DSP 擴大器，不僅總輸出達到 590 瓦，還導入 Dolby Atmos® 全景聲環繞功能，提供多聲道支援。VNC 噪音消除功能更是無從挑剔，以絕美音色寵愛所有乘員的聽覺感。
不只照顧視覺及聽覺，Mercedes-Benz 將多項對駕駛者的奢華呵護整合為舒活套件，包含主動控制恆溫空調、情境氛圍照明、放鬆音樂與座椅加熱功能。ENERGIZING 舒活套件還包括 AIR-BALANCE 負離子空氣清新套件，用最高品質的純淨空氣，讓車主的五感都被照料，享受，即是進入車室後唯一要做的事。
隨著新世代科技導入，雙 12.3 吋高解析螢幕，在數位儀表中提供了全新風格設計，中控螢幕更導入 MBUX 2.0 多媒體系統，使操控介面更加人性化與語音助理的互動也更智慧；同步提供 OTA (Over-the-air) 更新功能，以及透過中控觸控螢幕可呈現期間限定的彩蛋圖像動畫，導航系統更整合 Google POI 興趣點資訊，並提供 MBUX 擴增實境功能，透過「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的導航資訊變得更容易判讀。而可透過無線連接的 Apple CarPlay 與 Android Auto功能，得以滿版呈現資訊於中控觸控螢幕上，使視覺與便利性皆獲得顯著提升。
作為賓士旗下數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，僅需申請一組 Mercedes me 帳號，即可解鎖賓士全方位數位體驗。待「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，車主即可透過 OTA 線上更新，隨時更新最新系統資訊，更可以透過 Mercedes me Store 數位增訂擴充功能，解鎖或延長專屬的豪華服務。而台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則為會員提供專屬的尊榮服務及禮遇。
隨著 48V 輕油電系統 (ISG) 與變速箱結合，不僅額外增加 20hp 的動力，全新 GLE 300 d 4MATIC Coupé 整體動力輸出來到 269hp/ 550Nm，提供了暢快與舒適的駕馭感受。此次更強化越野性能，搭載全新「地表偵視功能」，可透過中控螢幕查看輪胎轉向位置與行進間車前下方的障礙物，而介面上亦以圖像化的方式呈現坡度、側傾角、指南針與轉向角等越野專屬資訊，使駕駛面對陡峭地形亦可輕鬆進行操作；此外，選配 AIRMATIC 氣壓懸吊系統後，在越野時增加車身高度，跨越眼前障礙。
在都會移動或長途巡航時，則可開啟標準配置的新世代智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，並優化部分輔助功能，包含如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測；駕駛儀表更同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，不僅提供更人性化的智慧駕駛體驗，亦大大提升安全及行車舒適性。
Mercedes-Benz
GLE 300 d 4MATIC Coupé
Mercedes-AMG
GLE 53 4MATIC+ Coupé
引擎形式
直列四缸
(48V高效輕油電系統)
AMG 直列六缸
(48V高效輕油電系統)
驅動方式
四輪驅動
主動式四輪驅動
變速箱
九速自手排變速箱
AMG SPEEDSHIFT TCT 九速跑車變速箱
排氣量 C.C.
1,993
2,999
動力輸出數據(hp/Nm)
269 (+20) / 550
435 (+22) / 560
加速性0~100km/h (sec)
6.9
5.0
極速(km/h)
(電子速限)
226
250
長寬高 (mm)
4,941 X 2,018 X 1,730
4,944 X 2,018 X 1,720
建議售價(萬起)
361
512