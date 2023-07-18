徐玄振「第5任老公」是孔劉！2人《The Trunk》簽字當1年期限配偶
南韓奇幻影集《The Trunk》正式宣布，男女主角確定由徐玄振、孔劉擔任，故事背景設定為高級婚介服務，婚姻仲介公司「NM」將為顧客量身定製、尋找合約期限只有一年的配偶，劇中孔劉則為徐玄振的第5任丈夫。
記者陳雅蘭/綜合報導
徐玄振因出演電視劇《又是吳海英》、《浪漫醫生金師傅》和電影《愛上變身情人》聲名大噪。她這次在《The Trunk》中飾演神祕婚姻仲介公司「NM」的職員盧仁智，盧仁智結過4次婚，「第5任老公」則為孔劉。
孔劉在2016年陸續以電影《屍速列車》、電視劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》走紅，後續客串《魷魚遊戲》後知名度再攀升；除了宣布他會參演《魷魚遊戲2》，也確定拿下《The Trunk》男主角，而他在《The Trunk》中飾演孤僻的音樂製作人，經歷一段婚姻後，透過前妻的安排，遇見第2任妻子徐玄振，兩人進而展開婚姻生活。
《The Trunk》中，徐玄振跟孔劉都各自帶著祕密與悲傷，2人相處後逐漸熟悉、習慣彼此，某日在湖邊發現一個行李箱後，他們進而捲入神祕事件。《The Trunk》將在Netflix播出。