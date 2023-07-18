暴雨週末在打高爾夫挨轟 大邱市長反駁：公職人員也有休閒的自由
韓國連日降下暴雨，各地傳出災情，截至今（18）日早上統計，至少已造成41人死亡、9人失蹤，遇難和失蹤人員數量皆創2011年以來的新高，另外還有8062戶居民不得不撤離家園。然而，執政黨國民力量黨的大邱市長洪準杓，在上週六照常打高爾夫球被批沒有坐鎮指揮防災，洪準杓反駁稱大邱沒有嚴重災情，週末本就可自由從事個人活動，「難道不准別人打高爾夫？」更稱現在已經不是威權時代，不要用過去那一套來質問官員。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國這波暴雨成災，災情主要分布在忠清南道、忠清北道、慶尚北道、全羅北道。共造成農作物受災面積2.69335萬公頃，道路邊坡坍方157起、路面毀壞60起、泥石滑坡131起、河堤損毀159起，還有57.9萬隻牲畜死亡。
而大邱市雖然相對沒有嚴重的災情，但市長洪準杓在15日週六上午打高爾夫球的私人行程引發爭議，洪準杓在個人社群網站上發文反駁，「難道週末只能打網球、卻不能打高爾夫？公職社會裡有這樣的規定嗎？幸好大邱沒有爆出較為嚴重的災情，我才能度過稍微自由的周末時光」。
洪準杓還說現在不是威權主義時代了，不需要用過去的那一套來質問官員，更強調自己又不是總統，去打高爾夫時也不是用公務車，沒有公器私用的問題。
雖然洪準杓自認沒有錯，但國民力量黨表示，已經針對這起事件展開調查，若有違黨規將會進行後續處置。在國家正處於10多年最嚴重暴雨災情的非常時期，地方行政首長一言一行都會更加受到外界檢視，此時打高爾夫確實給人觀感不佳。