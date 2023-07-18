徐懷鈺不想等了！出道25年終於登上小巨蛋 神祕男嘉賓驚喜獻聲
「平民天后」徐懷鈺再掀回憶殺，繼今年4月演唱會千張門票秒殺後，今（18）日無預警公布好消息，出道25年來終於要在10月7日舉辦首場台北小巨蛋萬人演唱會，與演唱會同名的動感歌曲〈倒數3秒〉，靈感取自於首張專輯招牌金曲〈愛像一場重感冒〉，且將會和神祕男歌手合作，讓歌迷相當期待，演唱會門票7月21日中午12時在寬宏售票系統開賣，粉絲可要手刀準備搶票！
記者江芷稜/綜合報導
徐懷鈺1998年出道，隨即一砲而紅，〈飛起來〉、〈怪獸〉等金曲紅遍大街小巷，中間雖一度沉寂，今年參加《乘風2023》再度翻紅，獲得兩岸歌迷支持，即將首次登上台北小巨蛋舞台，徐懷鈺難掩喜悅表示：「希望可以讓大家看到不一樣的徐懷鈺，但我不想倒數3秒，我現在就想看到你！」
「徐懷鈺2023倒數三秒小巨蛋演唱會」視覺充滿中世紀奇幻風格，有如愛麗絲夢遊仙境，她彷彿化身王后，帶著兩隻愛犬出現在童話般的畫面裡，設計元素圍繞在時間，就像生活中時時刻刻充斥著「倒數3秒」，徐懷鈺身上穿戴皇冠與權杖，象徵主宰自我，倒數之後無論如何都會勇敢向前衝。
宣傳照主視覺以合成方式完成，拍攝時禮服裙擺先用釣魚線吊起，狗狗的提籃、權杖、時鐘的光影，都在拍攝前先用相似大小的物品代替，讓後製更加逼真。徐懷鈺為了這次的風格設定大玩變裝秀，做了特殊妝髮，更透露本身很喜歡這樣的「魔幻異想世界風」，拍攝過程玩得很盡興。這次為了主視覺，徐懷鈺的愛犬KIKI和LALA也一起出道拍攝，徐懷鈺笑說：「兩個寶貝表現都很好，工作結束後有帶它們去沙龍放鬆一下！」