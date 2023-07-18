邱勝翊加入《未來少女》導師群！徐若瑄給出節目高評價：男女通殺

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除此之外，代表紫水晶的紫月光也實際展現全新樣貌，本次的賽制中替換了團隊成員後全員上場，不僅沒有亂了陣腳，表現還非常突出，徐若瑄則忍不住給予高評價：「人數越多表演的難度越高，但她們團隊的默契表現的非常好，舞蹈的強度可以說是男團程度的女團，完全顛覆之前對她們的印象，可以說是一個剛柔並濟、男女通殺的精彩表演。」
邱勝翊也分享，此次賽制他認為應該有更多元化的嘗試，可以試著挑戰不同的曲風、不要被侷限在某一個類型中。他也透露在觀看完整場比賽後最符合自己期待的是幻藍小熊的演出，並特別提到需要由觀眾解鎖的隱藏團幽靈水晶也令人耳目一新，對於幽靈水晶的清新、可愛、自然，給予高度肯定：「我相信他們會有不錯的發展！」
本次賽制也邀請到GEmma吳映潔與來自AcQUA源少年的黃莑茗擔任少女見證人，加上首次錄影的邱勝翊與少女製作人徐若瑄，皆有團體活動的經驗，與舞蹈老師奕寬一起討論觀看少女們演出的心得與建議。
邱勝翊表示能夠現場觀看演出，與其他老師一起交流覺得很棒。而被問到討論的時候是否會出現不同意見？徐若瑄也分享：「老師們的功能分配的很平均，舞蹈專業的部分我們大部分交給奕寬老師。」
少女隊團體出身的徐若瑄，過去曾到海外發展團體《黑色餅乾》，她表示：「王子老師有過唱跳團體的經驗，同時兼具商業素質，也曾經歷團體的部份，我們看得是全方位的舞台明星魅力，目前為止還沒有發生太意見分歧的時候。」也透露老師們各司其職，在意見上少有衝突。但話鋒一轉，徐若瑄也俏皮回應：「但每集的主題不同，之後會不會有評論面向不一致的情況，就不好說了！」