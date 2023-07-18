橘子嘉年華進駐漫博會！免費送門票　打造5大IP展區、抽百萬豪禮

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🟡策展主題「Shooooow! 次元穿越」
橘子嘉年華強勢登陸漫博會，集結遊戲橘子、 beanfun! 、漫畫星×文學星、有閑購物、橘子支付、fun市集等多元服務，這次以「Shooooow! 次元穿越」為策展主題，打造「5大特色IP展區」。玩家可自由穿越人氣遊戲、動漫、小說、偶像明星等IP次元中，在線下體驗沉浸式內容、參加闖關任務、瘋搶動漫週邊一番賞，再透過 beanfun! 一起SHOW的線上社群分享功能，和動漫同好一起 SHOW 出最愛，秀出專屬自己的娛樂次元探索畫面。
🟡3大經典遊戲助陣打造展區
橘子嘉年華今年回歸實體活動，集結人氣遊戲《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》，一同加入2023漫畫博覽會，並以經典角色IP打造「三大展區」：《新楓之谷．小怪物部落》、《艾爾之光．VType偶像舞台》、《新瑪奇．CAMP小夥伴營地》。
官方特別推出數十款漫博限定獨家周邊，參與小遊戲就可免費抽獎。菇菇寶貝、娜歐等角色現身，完成3區拍照打卡，可免費領取限量的角色造型棉花糖。7月29日菇菇寶貝宣傳活動，7月30日YouTuber「Hook」見面會，加碼好康只有現場才有。
🟡beanfun! 漫畫星×文學星旗下原創IP全集合
死忠讀者必逛！beanfun! 漫畫星×文學星攤位展出多項獨家合作的台灣跨域作品，如金漫獎得主狼七《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》、木可柯《人面魚：紅衣小女孩外傳》。還有多部人氣原創作品登場，金鐘大手黃色書刊《食屍鬼》，以及與漫畫家楊政諭合作的《被選上的孩子們》、日下棗《三個不結婚的女人》、花於景《叛逆玩家》等。現場應援漫畫、小說作品可參加大獎二重抽，有機會獲得獨家周邊商品，再加碼抽東京來回機票。
🟡免費抽盲盒、人氣一番賞優惠超殺
「有閑購物」則推出免費抽盲盒活動，最大獎是PS5主機；現場加瑪販售《哥吉拉》、《Hololive》、《賽馬娘》、《七龍珠》、《海賊王》等人氣一番賞商品，消費滿額有機會帶走大型哥吉拉公仔。
樂點「fun市集」備齊豐富數位收藏卡讓民眾直接購買，現場收藏喜愛的IP，滿足廣大飯心。橘子嘉年華全展攤位不僅支援「橘子支付」消費，還特別推出專屬支付優惠，7月在指定通路使用帳戶消費最高可享25%回饋，而漫博期間綁定成為新戶，獨享《新楓之谷》虛寶、百元零用金及15%回饋。
🟡人氣團體現身橘子嘉年華最夯舞台
粉絲們要尖叫了，本次橘子嘉年華更請來人氣節目及樂團：《原子少年》出身的「VERA」、「FEniX」、「icyball 冰球樂團」、「未來少女」，除了將在活動現場帶來精彩表演，與粉絲熱情互動外，並將公布與橘子集團的最新IP合作計畫，令人相當期待。
📌完成beanfun! 指定任務抽大獎
即日起至7月26日，橘子嘉年華活動頁面登入 beanfun! 並輸入邀請碼，可獲得漫博會門票，每日限量300張。7月27日至8月10日，進行以下3步驟：
1. 下載 beanfun! App
2. 在「一起SHOW」功能「次元穿越中~」、「遊戲探索者GO」、「我推的漫畫和小說」三大主題擇一按讚
3. 上傳SHOW出你的寶貝，即可參加日日抽獎並加碼抽最終好禮。
有機會抽中iPhone 14、Dyson吹風機、任天堂Switch OLED主機、純金金幣等總價值超過百萬的超橘寶藏。