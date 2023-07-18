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神經內分泌瘤新療法　高醫引進南台灣唯一PRRT治療

▲神經內分泌瘤的治療可以用手術、藥物及放射線治療，高醫去年底更引進新的治療方式「肽受體-放射性核素治療」(簡稱PRRT)。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.18）
▲神經內分泌瘤的治療可以用手術、藥物及放射線治療，高醫去年底更引進新的治療方式「肽受體-放射性核素治療」(簡稱PRRT)。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.18）

記者陳美嘉／高雄報導

蘋果創辦人賈伯斯罹患胰臟的神經內分泌腫瘤而過世，神經內分泌瘤的治療可以用手術、藥物及放射線治療，高醫去年底更引進新的治療方式「肽受體-放射性核素治療」(簡稱PRRT)，至今，已成功完成了16人次PRRT，也是目前南台灣唯一可進行PRRT療程的醫院。

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高醫副院長吳文正表示，根據國家衛生研究院統計資料 ，每10萬人約有3人罹患神經內分泌腫瘤，男性比較多，好發於50歲以上族群，多數出現在胰臟或小腸等腸胃道器官，但也可能在肺臟、胃部、結直腸等其他部位。PRRT療法是一種創新的癌症治療方式，主要利用放射性藥物，通過肽體靶向，將放射性物質直接引導至癌細胞，進而達到殺滅癌細胞的目的。這一方法精準有效，且對正常組織的影響相對較小，獲得多個國家的認可，應用於臨床治療。

今(18)日邀請患者現身說法，吳女士是高醫首位接受PRRT治療的病人，她指出，自已於2017年中，反覆性的腹瀉，這樣的狀況持續半年，最後確診是胰臟的神經內分泌瘤，而且轉移到肝臟。在醫師建議下手術切除了一半胰臟、部分肝臟、膽囊及脾臟，2019年有醫師建議她到新加坡接受PRRT治療，但是考量路程遙遠再加上新冠疫情爆發，這一等竟是3年後了，當她知道高醫有在做PRRT治療時，毫不猶豫接受治療，治療至今腫瘤明顯縮小，狀況良好。

另一位44歲的宋先生，則是在2021年底健康檢查發現異常，經過詳細診察後確診神經內分泌瘤，做過4次手術治療，後因為醫師介紹至高醫執行PRRT治療，至今已經執行3次療程，狀況良好。

高醫胃腸內科主任吳宜珍表示，PRRT單次治療時間約4小時，一個完整的療程要治療4次，每次治療間隔2個月。高醫核子醫學部主任張晉銓指出，PRRT治療原理是把帶有放射性的藥物，丟到表現肽受體的腫瘤細胞上，可以將輻射能量導入腫瘤細胞，達到摧毀腫瘤的目的。就是好像巡弋飛彈一樣，精準結合在腫瘤上，同時減少身體其他器官過多的傷害。治療過程中需嚴格遵守輻射防護，治療結束後完善的照護和監測。

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