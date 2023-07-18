千萬別錯過！2023年「台北電影節獲獎片單」出爐　推薦懶人包曝光

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就有網友在論壇上分享觀後感，以「這是一部好電影」開題，並表示「故事與畫面的渲染力很強烈，且這是真實發生在台灣的憾事」、「觀影過程中好幾次透過人物的經歷，提醒我撐過疫情還能與身邊人共處多麼得來不易」，表達《疫起》除了劇情好看，電影本身也會讓人反思自身生命經驗、獲得成長；留言區就湧入網友回覆「剛看完，意外覺得很好看，劇情安排得很精彩」、「很喜歡這部，有感動到」，同時也有網友大讚「音樂很好聽」，可見《疫起》在各方面表現都相當亮眼，值得一看。
而《關於我和鬼變成家人的那件事》同樣是許多人喜愛的電影。雖然該片已上映數月，仍然不減超高的討論聲量，光是台灣票房就飆破3.6億元，搶下歷年國片票房第7名。「鬼家人」題材多元，融合LGBT、冥婚習俗等議題，由兩大男神許光漢、林柏宏主演，還有華語天后蔡依林獻聲主題曲，打造出溫暖又發人省思的劇情，是不少人心目中第一名的喜劇電影。
網上也有許多人發出自己的觀後心得，給出「看完非常滿意，甚至可以榮登我的國片第一」的超高評價，又說道「演員們演技都很在線，且主演們的突破和細膩度很令人驚艷，劇情安排得也很巧妙，可以結合懸疑推理、驚悚、動作、喜劇，實在非常難得」，留言區的網友也一致表示贊同，大推「這部真的值得二刷」、「蔡依林的歌太配了」。
而該片在本次台北電影節中也入圍3項，最終抱回「最佳編劇獎」，再次認證了觀眾的好評確實不假、實至名歸。此外，《鬼家人》近期亦宣布將於8月10日在影音串流平台Netflix上架，讓更多人能夠一起領略《鬼家人》的魅力，推薦尚未觀賞過的民眾可以把握機會欣賞。
本屆台北電影節競爭相當激烈，共有292部作品報名角逐，可見獲獎作品都是經過精挑細選的「片中龍鳳」、值得一看的佳作。若你對這些作品還不熟悉的話，不妨參考網友熱議的片單，去觀賞這些精彩的電影吧！