全球最強護照排行榜出爐！新加坡擠下日本奪冠 台灣排名31
根據亨利護照指數（Henley Passport Index）最新排名，在全球199國中，最強護照是新加坡，去年的冠軍日本則跌到第3名，而台灣護照則是排名31。
記者倪浩軒/綜合報導
亨利護照指數主要是根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，算出各國護照免簽證進入目的地的數量，持新加坡護照可以免簽進入192個目的地排名第一；而德國、義大利、西班牙護照可以免簽進入190個目的地排名第二；奧地利、芬蘭、法國、日本、盧森堡、韓國、瑞典可以免簽進入189個目的地排名第三。
台灣護照可以免簽進入144個目的地，與巴拿馬和澳門並列31名。而排名最末的三個國家則是阿富汗、伊拉克、敘利亞，分別只能免簽進入27、29、30個目的地。
公布亨利護照指數的Henley & Partners主席凱林（Christian H. Kaelin）博士表示，和過去相比，全球平均可免簽入境目的地數目增加的趨勢明顯，全球旅遊的自由度提高，如今全球只有8個國家或地區的免簽證待遇較10年前倒退。
過去10年間，新加坡和韓國在亨利護照指數的排行中進步最大，從第6和第7分別躍升至第1和第3，而美國在排名前10的國家中，則是免簽待遇增加最少的，自2014年排名第一後，名次就不斷下滑。