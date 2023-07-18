熊熊分手7年閃嫁舊愛！甜蜜同框拍片 羞認「老公是硬求回來的」
36歲性感女星熊熊（卓毓彤）今（18）日宣布結婚喜訊，決定與7年前分手的男友Mars共度餘生，廣受外界祝福。今日中午，熊熊也在個人YouTube頻道與Mars甜蜜同框，分享夫妻倆的愛情故事，熊熊還笑說，老公是她硬求回來的，更放話未來要生3個小孩子。
記者詹鎰睿/綜合報導
熊熊在影片上表示，她在演藝圈一出道就認識老公Mars，兩人交往3年多，她說，老公曾陪伴她度過妹妹離開的時光，在她心中佔有了很重要的位置，不過礙於公司規定，不能公開戀情，種種壓力導致兩人發生爭吵，才會決定分手。
熊熊坦言，與Mars分手後，她就一直都沒遇到好對象，有兩年多的時間完全與異性隔絕，甚至已經找好國外借精生子的對象，卻沒想到對方直接失聯，剛好在同一時間，Mars因為工作上的關係，主動聯繫熊熊，兩人才搭上線重燃愛火，讓熊熊覺得像是命中注定，直呼：「這輩子非他不嫁，我一定要把這個男人攬在我身邊。」
熊熊害羞表示，因為Mars是對她最好的前任，甚至願意每天晚上幫忙吹頭髮，讓熊熊決定拉著Mars去公證結婚，完成終身大事，最終選在今年2月14日情人節登記結婚。熊熊更笑說：「是自己硬把老公求回來的。」而在一旁的Mars也笑說，有被逼婚的感覺。談到生子企劃，夫妻倆都已經討論好，打算生3個小孩子，整部影片幸福又甜蜜。