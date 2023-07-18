台股跌逾百點　金管會：今年表現仍優於亞股、基本面尚稱穩健

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就今年以來的漲跌幅，今年截至7月17日止，台股漲幅22.61%，證期局官員說，相較日本漲幅24.13%、韓國漲幅17.11%、上海漲幅3.90%、新加坡漲幅0.10%、深圳跌幅0.05%、香港跌幅1.86%、美國道瓊漲幅4.34%，台股表現優於多數亞股。
台股基本面也尚稱穩健。證期局官員指出，今年截至6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57%，加計股票股利為3.66%，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6819億元，且今年截至6月底累計營收約18兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少12.05%，惟均為歷年同期第三高。
就今年台股日均量並與去年比較，今年以來截至7月17日止，台股集中市場日均量2581億元，較去年同期日均量2776億元，減少約7.01%。但同期間亞洲其他市場日均量亦下滑，其中新加坡減少17.88%、香港少17.02%及韓國減少7.27%。此外，至今年7月17日，信用交易的整戶擔保維持率為184.33%。
證期局官員強調，金管會密切關注國際金融市場變化，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。