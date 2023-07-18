遭痛毆凌虐！3歲男童顱內出血慘死　基隆惡保母夫妻民事判賠284萬

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直至同年9月23日，男童不堪長期遭虐，開始出現腹瀉、嘔吐、食慾不振、活動力下降、發燒等症狀，沒想到劉女知悉後，仍堅持不將他送醫，導致其於同年25日因中樞神經衰竭、出血性休克身亡。
基隆警方獲報後，隨即派員前往處理，原以為男童只是單純疾病死亡，但檢方解剖卻發現，男童除頭部、四肢、背部有多處新舊傷外，還受有顱內出血、肝胰臟挫傷、腹血等症狀，這才讓虐童事件曝光。
事後男童父母提出告訴，並主張獨子遭虐慘死，讓家屬承受無法彌補的傷痛，要求判處2人重刑，對此，劉女則抗辯，受託照顧男童4個月間，父母僅來探望過一次，其他時間連主動詢問近況都沒有，故應與兒子無深厚親情，且還未準時給付保母費用，對於案件本身亦負有過失。
案經審理，基隆地院認為，2人明知遭欠費一事與男童無關，但仍對其長期施暴凌虐，最終導致男童不幸身亡，加上事發後也未與家屬達成和解，因此依故意對兒童犯傷害致死罪，處劉女12年、張男12年半有期徒刑。
二審高等法院改判劉女11年6月、張男12年徒刑，上訴後，高院更一審審酌2名被告已知悔悟，並在審理期經坦承犯行，故再改判劉女11年8月、張男12年4月。最高法院今年5月9日駁回上訴定讞，至於民事求償部分，則判決劉、張2人須連帶賠償284萬4282元確定。
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