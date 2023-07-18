颱風杜蘇芮將生成！「最接近台灣」時間點曝 路徑不排除發海警
明（19）日台灣天氣還是受到南方雲系影響，在台東恆春半島會有短暫陣雨，鄰近的花蓮、南部地區有陣雨，其他地方多雲到晴，要留意午後雷陣雨。目前菲律賓東方海面有低壓擾動正在發展，預計20日、21日慢慢增強，有機會生成今年第5號颱風「杜蘇芮」，路徑預測最接近台灣的時間點在24日、25日，如果偏北通過巴士海峽，不排除有海上颱風警報的機會。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，明（19）日南方雲系影響，臺灣東南部地區有局部短暫陣雨，南部、東部地區及澎湖、金門有零星短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有短暫雷陣雨，午後中南部地區其他山區有局部大雨發生的機率。中南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖、金門有長浪。
目前菲律賓東方海面有低壓擾動發展中，預估在20日至21日有機會增強成為熱帶性低氣壓，並且增強生成今年第5號颱風杜蘇芮，路徑方面可能往菲律賓北部陸地前進，比較接近台灣的時間點為24日、25日，若是颱風範圍夠大，台灣不排除發布海上警報。
天氣風險預報指出，若路徑偏北通過巴士海峽，不排除有海上颱風警報的機會，即便路徑偏南，以其未來可能發展的強度及大小，對於臺灣東南部海域、巴士海峽以及臺灣海峽南部，從週日開始陸續會有不小的影響，週休二日預計外出旅遊的民眾，可進一步關注颱風生成的最新發展。