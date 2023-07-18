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女星《狗》演1集就失業！成田凌當跳槽魔王、堺雅人VIVANT藏驚喜

▲伊藤沙莉《執行!! -狗和我和執行官-》（左起）、成田凌《跳槽的魔王大人》、堺雅人《VIVANT》等新日劇全部開播。（圖／KKTV、friDay影音）
▲伊藤沙莉《執行!! -狗和我和執行官-》（左起）、成田凌《跳槽的魔王大人》、堺雅人《VIVANT》等新日劇全部開播。（圖／KKTV、friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

夏季檔日劇選擇多樣化，包括伊藤沙莉主演的《執行!! -狗和我和執行官-》，豈料她演完第一集就「失業」；《VIVANT》首播結尾藏「彩蛋」，二宮和也突然現身引起話題；成田凌雖然在《跳槽的魔王大人》是毒蛇轉職顧問，但戲外卻被考倒，還遭到小芝風花大吐槽，她直言問前輩不如找Google，小芝風花一針見血的發言，彷彿與劇中的成田凌角色大對調。

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▲《執行!! -狗和我和執行官-》伊藤沙莉（左）協助織田裕二執行法院命令。（圖／KKTV）
▲《執行!! -狗和我和執行官-》伊藤沙莉（左）協助織田裕二執行法院命令。（圖／KKTV）
《執行!! -狗和我和執行官-》女主角才演一集就失業！伊藤沙莉見「明星」好緊張　

《執行!! -狗和我和執行官-》描述喜歡狗狗的吉野光（伊藤沙莉 飾），辭去銀行工作轉職到嚮往已久的寵物業，沒想到第一集她才剛到職沒多久，公司就被法院「強制執行」還款命令而倒閉，吉野光瞬間失業。負責該案的執行官小原樹（織田裕二 飾），因為不擅長跟狗狗相處，於是看中吉野非常受狗狗歡迎的能力，將她一把拉進「政府討債部隊」執行官的世界。

首度跟前輩織田裕二共演，伊藤沙莉表示，因為織田裕二對她而言一直都是「在電視上看到的人」，是「明星」的存在，所以要見到前輩非常緊張，一直想說「要是他生氣了怎麼辦？」直到真正見面，她就對織田裕二完全改觀，覺得他平易近人。《執行!! -狗和我和執行官-》每週三在KKTV更新。 

▲《跳槽的魔王大人》成田凌（左）協助小芝風花重返職場。（圖／KKTV）
▲《跳槽的魔王大人》成田凌（左）協助小芝風花重返職場。（圖／KKTV）
《跳槽的魔王大人》成田凌當毒舌顧問　慘被小芝風花考倒「不如找Google」 

改編自同名暢銷小說的《跳槽的魔王大人》，故事描述畢業後進入知名廣告代理公司的未谷千晴（小芝風花 飾），卻慘遭職場霸凌而離職，她在開設人力仲介公司的姑姑引薦下，遇到毒舌出名的「跳槽的魔王大人」職涯顧問來栖嵐（成田凌 飾）。面對來栖一連串介於客氣與不客氣間的尖銳提問，魔王所指出的路，讓未谷千晴的未來不知是通往「天國」還是「地獄」。

成田凌表示，「毒舌」似乎成了這部劇的代名詞，而只有接受這樣的話語，才能看清自己的真樣貌。他也分享很喜歡的一句台詞，是劇中石田百合子飾演的人力仲介公司社長講的話：「選擇工作就是選擇人生！」石田百合子也點頭贊同，認為這句話很切中本劇主題。

雖然劇中講話一針見血，戲外的成田凌卻被小芝風花問倒，因為成田凌是出了名的養生達人，在該劇的製作發表會上，小芝風花就問成田凌「今早嘴角破了怎麼辦？」結果成田凌不好意思透露對嘴唇的知識很薄弱，建議「還是要舔一下或塗護唇膏？」小芝風花聽了直呼「絕對不能舔！」開玩笑吐槽他：「我還是去問Google老師好了！」引起現場大笑。《跳槽的魔王大人》每週二在KKTV、Hami Video更新。

▲《VIVANT》壓軸公布的卡司是影帝二宮和也。（圖／翻攝VIVANT IG）
▲二宮和也驚喜現身《VIVANT》。（圖／VIVANT IG）
《VIVANT》驚喜不斷！堺雅人、阿部寬、松坂桃李、二宮和也一次滿足

夏季黑馬日劇《VIVANT》由堺雅人主演，阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、役所廣司等豪華卡司參演，16日第一集收視率開出11.6％的優秀數字，首播當晚更以多個關鍵字登上Twitter熱搜冠軍，電影級的製作規格更讓網友直呼：「好想在大銀幕看啊！」

《VIVANT》從公布到16日開播為止，不僅對故事內容保密到家，甚至連預告都沒有，引發許多觀眾的好奇心，首集更以近2小時的長度，展現劇組遠赴蒙古拍攝的成果。除了男主角堺雅人的表現，以及疑似「雙重人格」的演技，二宮和也在最後突然現身，讓觀眾驚喜萬分。

《VIVANT》故事從堺雅人任職的丸菱商事出發，他經手的案件意外發生匯錯款事件，逼得他不得不到當地追錢，隨著劇情發展，他所飾演的乃木憂助更被觀眾發現疑似有雙重人格，而緊張的飛車、槍戰等戲碼，更是日劇史上少有的大場面。《VIVANT》每週二在friDay影音、KKTV更新。

堺雅人日劇《VIVANT》43位大咖雲集　「嵐」二宮和也壓軸曝光

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