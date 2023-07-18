巷仔內／「四不青年」鬱悶叫苦！中國恐生一場政治大病

菲美強化安全合作之際　杜特蒂訪中會習近平

▲菲律賓和美國強化安全合作之際，任內「親中遠美」的前總統杜特蒂昨天在北京與中國國家主席習近平會面。習近平告訴杜特蒂，希望他繼續為菲中兩國友好合作發揮重要作用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓和美國強化安全合作之際，任內「親中遠美」的前總統杜特蒂昨天在北京與中國國家主席習近平會面。習近平告訴杜特蒂，希望他繼續為菲中兩國友好合作發揮重要作用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓和美國強化安全合作之際，任內「親中遠美」的前總統杜特蒂昨天在北京與中國國家主席習近平會面。習近平告訴杜特蒂，希望他繼續為菲中兩國友好合作發揮重要作用。

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有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）引述中國媒體報導，習近平昨天下午在北京釣魚台國賓館會見杜特蒂（Rodrigo Duterte）。習近平說：「你擔任菲律賓總統期間，本著對人民負責、對歷史負責的態度，毅然作出改善對華關係的戰略選擇，中菲關係得以重回正軌並蓬勃發展，為兩國友好交往作出重要貢獻。」

習近平表示：「中方始終重視中菲關係，願同菲方一道，推動中菲關係行穩致遠。希望你繼續為兩國友好合作發揮重要作用。」

有線電視新聞網菲律賓台報導指出，目前無法得知誰向杜特蒂提出邀請及杜特蒂以何種身分訪問中國。

菲律賓外交部表示：「針對前總統這次訪問，我們沒有任何官方資訊。」

菲中南海爭議裁決日前出爐，屆滿7週年。杜特蒂任內為維護與北京關係，選擇擱置南海仲裁，但菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年6月底上任以來，積極與華府展開安全合作，菲美同盟回溫。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）近日會見美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）、義大利國防部次長迪克雷納戈（Matteo Perego di Cremnago）、英國駐菲大使波菲斯（Laure Beaufils）和英國國防部代表團，強化安全合作並強調與美國的防務同盟堅若磐石。

另外，美國、日本、歐洲聯盟、印度等7位駐菲大使12日罕見出席同一場論壇，表達支持2016南海裁決結果。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會重申，中國不接受、不承認南海裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。（編輯：周永捷）1120718

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