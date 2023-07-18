菲美強化安全合作之際　杜特蒂訪中會習近平

我是廣告 請繼續往下閱讀
習近平表示：「中方始終重視中菲關係，願同菲方一道，推動中菲關係行穩致遠。希望你繼續為兩國友好合作發揮重要作用。」
有線電視新聞網菲律賓台報導指出，目前無法得知誰向杜特蒂提出邀請及杜特蒂以何種身分訪問中國。
菲律賓外交部表示：「針對前總統這次訪問，我們沒有任何官方資訊。」
菲中南海爭議裁決日前出爐，屆滿7週年。杜特蒂任內為維護與北京關係，選擇擱置南海仲裁，但菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年6月底上任以來，積極與華府展開安全合作，菲美同盟回溫。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）近日會見美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）、義大利國防部次長迪克雷納戈（Matteo Perego di Cremnago）、英國駐菲大使波菲斯（Laure Beaufils）和英國國防部代表團，強化安全合作並強調與美國的防務同盟堅若磐石。
另外，美國、日本、歐洲聯盟、印度等7位駐菲大使12日罕見出席同一場論壇，表達支持2016南海裁決結果。
海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。
中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會重申，中國不接受、不承認南海裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。（編輯：周永捷）1120718