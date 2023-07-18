安倍昭惠訪台 黃偉哲陪同追思悼念安倍晉三紀念影像展
最挺台灣的日本前首相安倍晉三辭世一周年之際，他的遺孀安倍昭惠及國會參議員山谷惠理子等人近日訪台感謝台灣民眾的情意。今(18)日安倍昭惠下午抵達台南，至耘非凡美術館觀賞「安倍晉三紀念影像展」，身為地主的台南市長黃偉哲到場表達歡迎並陪同觀展；感念安倍前首相與台灣的深厚淵源，黃偉哲致贈噴印日本國旗的蘭花、新鮮蘭花壓成的蘭花盤、新鮮芒果等台南名產，立委郭國文也到場陪同參觀展覽。
記者林怡孜/台南報導
台南市長黃偉哲表示，安倍昭惠夫人參觀影像展時，在過去與安倍前首相結婚等歷史照片前駐足良久，也仔細端詳過去安倍前首相幫他父親助選照片，令人感受到他們鶼鰈情深，使旁觀者相當動容。由於台南是蘭花的故鄉，市府特別準備了噴染日本國旗的蘭花，還有蘭花真花的壓製的瓷盤致贈。今晚歡迎安倍昭惠夫人的餐會也特別準備了安倍前首相很喜歡的鳳梨，以及日本朋友喜歡吃的芒果，台南芒果品項眾多，品質也是最好，市府會盡最大的熱情招待，讓夫人感受到台南人的情誼。
安倍昭惠表示，很高興也很榮幸有這麼多人到場歡迎她，「安倍晉三紀念影像展」在東京，以及安倍前首相的故鄉山口縣都曾舉辦，很高興看到台南也舉辦展覽，希望能有更多的民眾來參觀。同時她也感謝協助辦理本次「安倍晉三紀念影像展」的相關人士，以及提供場地的耘非凡美術館。
安倍晉三紀念影像展台南場已於7月15日於東區耘非凡美術館開展，展覽期至8月13日為止，入場完全免費，歡迎台南市民與外縣市民眾踴躍前來觀展，藉此了解安倍前首相的事跡、日常點滴，同時也了解安倍前首相對台灣的獨特情感及充滿故事的身影。