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前衛設計加上超大露營車宿空間 現代Santa Fe大改款很不一樣

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

過去我們看到Hyundai Santa Fe總是會覺得稍嫌老氣，但這次的第五代大改款車型將會顛覆你過往的既定印象，這次大改款似乎只有車名一樣，其餘的部分都與現行的車款背離，自2018年以來終於看到了這輛車重新設計，四四方方的外觀相當符合時下休旅車風格，內裝非常簡潔又科技化的設計，輔以露營風的加持之下，Santa Fe將會變成不少人的LSUV首選。

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全新的Santa Fe也同樣擁有像素設計風格，H字樣的日行燈設計與下氣壩造型相同。
全新的Santa Fe也同樣擁有像素設計風格，H字樣的日行燈設計與下氣壩造型相同。
Hyundai全球設計中心負責人SangYup Lee表示：「全新的Santa Fe是一輛在城市生活與戶外活動之間找到完美平衡的休旅車，從繁忙的家庭出遊行程到汽車露營探險等各種需求都可以透過這輛車來滿足，而新車憑藉更長的軸距、寬敞的內部空間以及像是露台般的尾門空間，新款Santa Fe充分發揮了休旅車的優勢，提供比以往更好的多功能性以及優異的客戶體驗。」這彰顯了全新Santa Fe從設計面向就已經完全不同，現在這輛被稱之為跨界休旅的車款將讓你從都市到野外都更加舒適。

車款擁有方正的設計外觀，而各式的線條也相當剛硬筆直。
車款擁有方正的設計外觀，而各式的線條也相當剛硬筆直。
全新的外型想要營造車輛一種宏偉的感覺，H型字樣的LED日行燈也象徵著Hyundai品牌，在下氣壩也有著一樣的設計，而尾燈處也看得到H字樣的尾燈，方正的外觀不論在車頭或是車側都可以看到，鮮明的線條讓車輛擁有前衛的感受，21吋的輪圈也顯得更為適合這樣寬大的車輛，後方超大面的尾門以及更接近廂型車的設計，都是為了內部擁有更寬敞的空間表現，雖然原廠尚未透露相關的詳細數據，不過圖片當中可以完全收折的第二排以及第三排座椅設計，讓車宿車活變得更加簡單，也可以擁有更好的載貨空間表現。

尾門接近廂型車的設計，讓內部空間表現可以更好。
尾門接近廂型車的設計，讓內部空間表現可以更好。
內裝佈局部分也可以看到許多「H」元素，像是儀表台上的氣氛燈就有一樣的設計風格，而在內裝同樣也是滿滿的線條配置，水平與垂直的交織配合之下，創造出了獨特迷人的風格，駕駛前方有著12.3吋的數位儀表，透過弧形螢幕與中央車載娛樂系統相連，而中船的前方可以看到新型觸控式的空調系統，在空調系統的下方則是兩塊無線充電板，可以提供駕駛以及副駕駛使用，而從照片看來全車也會有許多充電孔可以使用，更為便利以及舒適的體驗將在這輛車上成真。

車輛內部也充滿著線條設計，而弧形螢幕也展現了科技色彩。
車輛內部也充滿著線條設計，而弧形螢幕也展現了科技色彩。
動力系統部分並沒有公布細節，不過車尾「2.5T」的徽飾似乎與現行的2.5升直列四缸渦輪增壓引擎一樣，現行車款當中擁有277匹最大馬力，而混合動力版本則是1.6升T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎，與電動馬達搭配下擁有226匹最大馬力，另外PHEV插電式油電複合動力車型的最大馬力來到261匹，目前相關的確切資訊要等到8月份才會揭曉，屆時將會在官方的YouTube上進行直播，讓全球車迷一起參與這次的發表會。

全新Santa Fe的設計要讓車輛不論在都市家庭使用，或者是戶外露營都更加適合。
全新Santa Fe的設計要讓車輛不論在都市家庭使用，或者是戶外露營都更加適合。
加長的軸距將會讓內部空間表現更為良好，而21吋的輪圈也相當適合如此寬大的車體。
加長的軸距將會讓內部空間表現更為良好，而21吋的輪圈也相當適合如此寬大的車體。
車尾的H字樣尾燈相當吸睛，與車頭的造型相呼應。
車尾的H字樣尾燈相當吸睛，與車頭的造型相呼應。
中央有著兩塊無線充電板，也可以看到許多充電孔的設計，而置物空間似乎也有許多小巧思。
中央有著兩塊無線充電板，也可以看到許多充電孔的設計，而置物空間似乎也有許多小巧思。
開著這輛車去露營將可以輕鬆達成車宿的目標，尤其是可以收折的第二以及第三排座椅將讓空間更大。
開著這輛車去露營將可以輕鬆達成車宿的目標，尤其是可以收折的第二以及第三排座椅將讓空間更大。
原廠釋出的圖片更包含了車頂帳的設計，若是配合發表一起推出相信會受到許多車迷喜愛。
原廠釋出的圖片更包含了車頂帳的設計，若是配合發表一起推出相信會受到許多車迷喜愛。
目前動力系統尚未正式公布，但似乎會與現行的車款有著一樣的動力配置。
目前動力系統尚未正式公布，但似乎會與現行的車款有著一樣的動力配置。
原廠預計將會在8月於YouTube上進行直播發表，讓全球車迷都可以共襄盛舉。
原廠預計將會在8月於YouTube上進行直播發表，讓全球車迷都可以共襄盛舉。

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