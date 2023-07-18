前衛設計加上超大露營車宿空間 現代Santa Fe大改款很不一樣

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Hyundai全球設計中心負責人SangYup Lee表示：「全新的Santa Fe是一輛在城市生活與戶外活動之間找到完美平衡的休旅車，從繁忙的家庭出遊行程到汽車露營探險等各種需求都可以透過這輛車來滿足，而新車憑藉更長的軸距、寬敞的內部空間以及像是露台般的尾門空間，新款Santa Fe充分發揮了休旅車的優勢，提供比以往更好的多功能性以及優異的客戶體驗。」這彰顯了全新Santa Fe從設計面向就已經完全不同，現在這輛被稱之為跨界休旅的車款將讓你從都市到野外都更加舒適。
全新的外型想要營造車輛一種宏偉的感覺，H型字樣的LED日行燈也象徵著Hyundai品牌，在下氣壩也有著一樣的設計，而尾燈處也看得到H字樣的尾燈，方正的外觀不論在車頭或是車側都可以看到，鮮明的線條讓車輛擁有前衛的感受，21吋的輪圈也顯得更為適合這樣寬大的車輛，後方超大面的尾門以及更接近廂型車的設計，都是為了內部擁有更寬敞的空間表現，雖然原廠尚未透露相關的詳細數據，不過圖片當中可以完全收折的第二排以及第三排座椅設計，讓車宿車活變得更加簡單，也可以擁有更好的載貨空間表現。
內裝佈局部分也可以看到許多「H」元素，像是儀表台上的氣氛燈就有一樣的設計風格，而在內裝同樣也是滿滿的線條配置，水平與垂直的交織配合之下，創造出了獨特迷人的風格，駕駛前方有著12.3吋的數位儀表，透過弧形螢幕與中央車載娛樂系統相連，而中船的前方可以看到新型觸控式的空調系統，在空調系統的下方則是兩塊無線充電板，可以提供駕駛以及副駕駛使用，而從照片看來全車也會有許多充電孔可以使用，更為便利以及舒適的體驗將在這輛車上成真。
動力系統部分並沒有公布細節，不過車尾「2.5T」的徽飾似乎與現行的2.5升直列四缸渦輪增壓引擎一樣，現行車款當中擁有277匹最大馬力，而混合動力版本則是1.6升T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎，與電動馬達搭配下擁有226匹最大馬力，另外PHEV插電式油電複合動力車型的最大馬力來到261匹，目前相關的確切資訊要等到8月份才會揭曉，屆時將會在官方的YouTube上進行直播，讓全球車迷一起參與這次的發表會。