秦剛神隱因為她？「秦婦」傅曉田疑涉間諜罪　雙面艷諜來頭不小

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傅曉田最為人所知的，是她在中國官媒、被譽為「央視第二」的鳳凰衛視主持訪談節目《風雲對話》，接觸採訪的是全球政要，服務的更是中共的黨國外辦機構，這也讓她經常沾染了各國情報與間諜色彩，外界推測這也是她和秦剛發生婚外情誕下一子的關鍵原因。但仔細翻閱她的經歷，其實不難看出這位女主播不僅有著他人難以企及的漂亮學經歷，更多的是被認為有神秘勢力在背後支持的間諜行動。
傅曉田1983年6月12日出生於當時仍屬四川省的重慶市北陪區，她在2002年考入北京語言文化大學英語語言語文學專業，並取得英語語言文學學士學位。由於北京語言大學是中國唯一針對外籍留學生進行「中國文化教育」與中文教學的國際型大學，不僅外國留學生眾多，更素有「小聯合國」之稱，許多該校就讀的中國學生多被認為一開始就已經由中共挑選當作商業或政治間諜來培養。
除了在北京語言大學就讀本科外，優秀的傅曉田又在全中國最著名的大學－北京大學主修經濟學科，並成功取得北大的經濟學學士學位。當時她作為一個主修英國語言文學的學生，卻能夠在北大念經濟，同時獲得兩所大學兩個不同專業的學士學位，已經被外界視為相當不尋常且特別出眾的學生。
接著，她又遠赴英國留學，2008年在劍橋大學邱吉爾學院以教育學主修畢業。獲得碩士學位後，她先進入央視服務，而後於2009年進了鳳凰衛視，很快地成為鳳凰衛視駐倫敦記者站的首席記者兼站長。
直到2011年，傅曉田兩度前往利比亞作戰地報導，取得「沙漠之花」的稱號，同年底就被調回香港總部升任高級記者、編譯副主任。2012年起以高級記者的身分多次前往世界各國，擔任特別新聞事件特派記者和大型國際會議評論員。2013年、2014年起，她接下了鳳凰衛視名牌節目《風雲對話》的主持棒，採訪過世界各國200多位政要，2015年的重量級對話來賓包含敘利亞總統巴沙爾・阿薩德、伊拉克總理海德爾·阿巴迪、美國前國務卿約翰・凱瑞、英國前首相戈登·布朗、美國前國務卿季辛吉等人。
此外，2016年6月10日，劍橋大學邱吉爾學院更以傅曉田的名字命名了一座花園，並舉辦了特別的命名儀式；2017年，她獲授義大利總統頒發的義大利之星騎士勳章，成為全球最年輕獲此榮譽的人；2020年12月，傅曉田又獲得了「十大傑出新香港青年」稱號，各種錦上添花的榮耀證明了這位女主持人並不只是樣貌姣好的花瓶，更是有著足夠的交際手腕與政商關係支持，令她的仕途順風順水；尤其鳳凰衛視當時報導中，明確提到了劍橋大學花園「捐助」事宜，要知道這是邱吉爾學院有史以來第一次以女性校友的名義命名學院的設施，對於背後是誰「出資捐助」替傅曉田慶祝其33歲生日（6月12日），外界也開始有不同的猜測。
傅曉田背後勢力？
是誰在培養這個能夠接觸各國政要的美女主持人？上沒有人知道這個金主到底是誰，但背地裡中國政壇權貴們都心底有數，傅曉田服務的鳳凰衛視被認為與之脫不了關係。總部位於香港的鳳凰衛視，過去一直被認為是江派的喉舌，而在習近平上台之前，中共的間諜頭子就是江澤民派系的第二號人物曾慶紅，香港正巧也是長期以來是曾慶紅最重要的勢力範圍。
鳳凰衛視創辦人劉長樂與江澤民派系關係密切，他曾多次為江、曾的親信薄熙來、周永康站台，還曾親自前往重慶，與時任中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來互動，江澤民的長子江綿恆，更是鳳凰傳媒董事局的董事，由此不難看出鳳凰衛視的國安色彩；然而，在習近平這幾年的上任施行整肅作為中，江派人馬屢屢傳出中箭垮台。就在2021年2月，鳳凰衛視發生了建台以來最大的地震，創始人劉長樂家族全部退出鳳凰衛視，鳳凰衛視董事長、總經理全部遭到裁撤，劉長樂卸任董事長、CEO並清空全部個人所持股份，改由習派人馬上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝分別接任，劉長樂女婿賀鑫還因鳳凰金融暴雷事件被捕。
2022年5月，傅曉田的《風雲對話》被更年輕的朱梓橦接手，從此她淡出一線。鳳凰衛視由北京從央視和東方衛視派來的官員全面接管，這一行動被認為是習近平讓香港「二次回歸」的一部分，也是分析認為習近平力圖全盤掌握香港媒體的行為。
劉長樂於2021年上半年失勢，秦剛也於2021年7月赴美做大使，中美關係正日趨緊張，被劉長樂扶持的傅曉田在靠山倒了以後，遠渡美國。也正是這段時間在美國的際遇，與時任中國駐美大使、意氣風發的秦剛重疊，加上曾經主持《風雲對話》的工作讓她有較多機會與秦剛接觸，外界才產生了兩人陷入桃色醜聞的猜測。
傅曉田與秦剛的種種「巧合」
美國時間2023年3月18日，也就是中國的3月19日，傅曉田抱著剛出生沒多久的兒子，在微博上貼文寫了句「爸爸奔赴使命去了，忙得連生日都沒時間過，只能遙祝爸爸生日快樂了」，去年她才出面澄清自己根本不認識網路上謠傳她老公是石寶峰這號人物，並信誓旦旦地說自己「未婚」，如今她突然就抱了個新生兒，洋溢著幸福快樂的模樣，一時間也引發眾人討論。
先不提傅曉田的兒子「Er-Kin」與「秦」字有著同樣發音，有心人士發現傅曉田在後續發文中透露，「兒子爸爸不是美國人」，而她這篇寫給爸爸生日快樂的時間，正好與才剛被拔擢成國務委員，成為中共千萬官員中最年輕「副國級領導人」的秦剛生日（3月19日）接近，這句話似乎就是「喊給秦剛聽的」。
不僅如此，傅曉田去年在美國曾採訪時任大使秦剛，當時也曾分享專訪秦剛的相關內容及畫面，但翻閱其微博會發現，唯有這些傅曉田提到秦剛以及提到兒子的相關PO文，評論區都顯示為「站方已開啟評論隱藏」，其他的貼文則是依舊正常顯示。
目前傅曉田最新的貼文則停在4月11日，當時發文稱「上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，一個人在一個淋淋漓漓的春雨之夜，降落在櫻花悄然盛開的特區。那一次是為了工作採訪，沒想到竟也是我在《風雲對話》的最後一次實體現身。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子Er-Kin。」
外界推測認為，這段發言被認為是傅曉田回國前最後一次發文，回到中國後她就被習近平以「間諜罪」逮捕，並在審問其間透露其「秦婦」身份，這才導致秦剛遭牽連拖累。