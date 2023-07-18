特企／總統級藝術微醺畫展　〈山海之聲〉讓藝術走入生活

玲廊滿藝線上藝廊〈山海之聲〉米路哈勇&林書柔聯展，響應環保與永續，融合酒吧微醺元素，創作〈山海之聲〉為主題的作品。台灣在板塊不斷擠壓與碰撞下，從海底下慢慢隆起，我們與山海相依，衍生出豐厚的文化底蘊。在畫作中悠游一回，了解原來海很親、山很近，窺見環境開發的悲喜、看見原住民照顧山海的本事，領略如何以智慧善待土地與海洋。讓我們將生活厚積的美好雋永，在山海間日復一日吟唱，找到與山海永續依存的生活智慧。同為海島子民的你我，與山海共生、親密依存，透過作品了解兩位藝術家與山海的故事。
此次藝廊酒吧的結合，WET BAR將持續延續「Cocktail．Art．Lifestyle」的主要概念，推出限定飲品，以藝術品為靈感，將藝術作品代表台灣山海永續元素納入「讓調酒也很藝術」。分別創造了無酒精、調酒共三種，提供全新視覺及味蕾體驗，讓賓客在沉浸藝術氛圍的同時，也大膽展現自己獨特的生活態度。
玲廊滿藝線上藝廊為統一集團 全新藝文品牌，以成為藝術品與一般民眾的橋樑的目標前進，希望能「讓藝術走入生活」，讓藝術品也能成為家戶之間的美感饗宴。
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藝展時間 : 2023年07月15日~08月15日(開放時間 : 14:00-20:00)
藝展地點 : W TAIPEI，WET BAR (臺北市信義區忠孝東路五段10號10F,WET BAR)
歡迎免費進場賞畫；玲廊滿藝線上藝廊 也將同步展出
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