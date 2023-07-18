冰店爆食物中毒23人送醫　高市衛生局勒令停業再罰30萬

高市登革熱今+0　登革熱從發病前1日到後5日都有傳染力

▲高雄市本土登革熱今天無新增確診個案防疫團隊將持續進行菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域病媒蚊監控。(圖／高市府提供)
▲高雄市本土登革熱今天無新增確診個案防疫團隊將持續進行菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域病媒蚊監控。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市本土登革熱今(18)日無新增確診個案。衛生局表示，登革熱從發病前一天到後五天都有傳染力，會透過斑蚊叮咬而擴散登革熱病毒，若這些「隱藏」在社區內的病患能快速被通報，有助於衛生單位即時採取防治措施，就能避免疫情快速擴散。

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▲衛生局提醒市民朋友，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所就醫。(圖／高市府提供)
▲衛生局提醒市民朋友，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所就醫。(圖／高市府提供)
衛生局統計今年高雄市登革熱通報病例隱藏期（個案發病至院所通報日數）平均為1.44日，截至今日止累計18例 本土登革熱確診病例，其中3例個案為發病第3天才前往就醫（佔比16.6%），另有4例個案歷經二次就醫看診（佔比22.2%）才被發現通報。

衛生局提醒市民朋友，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所就醫，也請醫師加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

衛生局也指出，目前為登革熱疫情流行期，65歲以上長者、具有慢性病史(糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等)或曾經感染登革熱的市民朋友，更應提高警覺，避免前往登革熱高流行風險區，如必要前往，請務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可之防蚊藥劑，並於兩週內留意自身健康狀況，也請醫師及民眾留意，若出現發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫。

衛生局呼籲，南台灣氣候炎熱且偶有局部陣雨，病媒蚊密度攀升將增加疫情擴散風險，請市民朋友務必重視自身環境，定期巡查住家室內、外環境整頓，落實清除積水及髒亂雜物，避免孳生病媒蚊。防疫團隊將持續進行菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域病媒蚊監控，期市民與市府共同合作，維護社區健康，防範疫情流行。

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