太監說、批王婉諭罵黃國昌白目！柯文哲選總統失言爭議多

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柯文哲原先想在台北市政府轄下的台北流行音樂中心舉辦募款演唱會，但因涉及政治活動遭北市府退回，對此，柯文哲7月9日除感嘆「世態炎涼」外，還表示「通常這種事件，太監就可解決掉，不會到皇上那裡」，引發北市府、綠營議員與藝文界齊聲砲轟。
民眾黨議員林珍羽率先發文為「太監說」致歉，她認為必須誠實的面對以政治人物為主題的活動，很難保證演唱會不會變成造勢活動，所以北流以獨立機關的判斷無法租借場地，自己予以支持；至於柯文哲失言部分，林珍羽則指出「對於阿北自身比喻用詞不當！作為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。」
眼看風波延燒，為求止血，柯文哲7月11日緊急在臉書上致歉，但也澄清「我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為『政治人物』的背景，就被否決了」。
稱台灣加入CPTPP難
柯文哲接受媒體專訪時，提到兩岸問題未解的情況下，台灣難以加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並說若明天要簽，台灣也沒準備好，柯文哲也拋出台灣直接參加由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）想法，認為「中國會嚇昏」。
對此，對此外交部人劉永健今（18）日回應說，台灣具備加入CPTPP的條件，且也準備好了，我國外交工作從來不是期待中國的善意，近年來我國外交工作取得相當進展，都是政府努力成果，從來不是中國施予善意，或者中國同意促成的。
批王婉諭716罵黃國昌白目
柯文哲接受媒體專訪，批評時代力量黨主席王婉諭在716凱道遊行上台罵黃國昌「實在是有夠白目」，引發王婉諭不滿。對此，柯文哲今日上午參加完廣播節目後受訪時解釋，他那天在後台聽到王婉諭一直被噓，旁邊的人講說「這是黃國昌的場子，她（王婉諭）開什麼地圖炮」，他便以為王婉諭是在罵黃國昌，這是認知錯誤。
對於媒體將相關爭議新聞下架，王婉諭今天受訪時呼籲柯文哲不要大街造謠、小巷道歉，好好面對自己說出去的每句話。
金廈大橋白痴說
民眾黨主席柯文哲接受專訪時，稱相信中共會從金廈大橋長驅直入等言論的人是白痴，若有問題的話，事先擺炸彈炸掉大橋便可解決。國防部長邱國正今日回應說，民主國家對於各種議題有各種不同言論，他都予以尊重，假使金廈大橋這是個課題，要納入國防範疇的話，可以討論，只是要先求有，有了以後要怎麼因應，這又是另一個範疇，所以第一步還沒達到就談後面，有點不切實際。
邱國正也打趣說，他並沒有任何評論，目前環境比較特別，「我萬一講什麼話以後，你們標題我都幫你們想好了，『國防部打臉某某人』，我沒有要打臉某某人，我們就事論事」。
稱34年沒開國是會議遭打臉
柯文哲接受媒體專訪時談到，自1990年代李登輝總統後，台灣有34年沒召開國是會議的說法，應該讓主要政黨領袖坐下來，針對有爭議的題目討論，他不認為100％會有結論，但依照他的經驗，只要討論，甚至公開透明的討論，80％會有共識。
曾擔任過新聞媒體記者、主播的民進黨新北市議員陳乃瑜今日在臉書發文反嗆，2017年1月22日在總統府的「年金改革國是會議」、在同年8月12日的「司法改革國是會議」，這兩場國是會議，都是她本人在現場採訪。陳乃瑜怒嗆柯文哲身為總統參選人連「不說謊」都做不到，所謂的白色力量原來是「白賊力量」。