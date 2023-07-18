《掃毒3》直逼戰爭片！飛機、大炮都來了 古天樂：超乎想像
《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，此為《掃毒》系列的續作，故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級。古天樂接連演出3部《掃毒》系列作品，他對第三集的動作場面相當難忘：「不只是槍戰、飛車和爆炸，還有飛機和大炮都來了啊！」場面升級到直逼戰爭片。
記者黃雅琪/綜合報導
香港票房巨星古天樂，自2013年加入電影《掃毒》，3集系列作品都可以見到他的演出，可說是「掃毒10年」，此系列有如他的代表作品，在這些作品中，正派、反派甚至亦正亦邪的角色，古天樂都曾演出過，展現演技的寬度和實力。古天樂也有感而發表示，他與劉青雲合作的《掃毒》第一集是由香港動作名導陳木勝執導，但他已經離開人世。
古天樂對第三集的場面浩大感到吃驚，他接連演出多場非常辛苦的動作場面，他說：「之前的動作都是槍戰、飛車或是爆炸，但這回竟然有飛機和大炮。」有如戰爭場景的安排，令古天樂大呼誇張：「飛機的殘骸還要衝到金三角的村寨裡面，還有很多的飛車、翻車的場面，動作場面是超乎我的想像的一部警匪片，看劇本時沒有想到會有這樣的畫面。」《掃毒3：人在天涯》將於8月11日上映。
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