陳其邁設宴歡迎安倍昭惠訪高　金鑽鳳梨、鹹蜆仔入菜

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠於今（18）日訪高雄，高雄市長陳其邁中午設宴歡迎，餐宴菜色皆以高雄在地農漁產為食材，陳其邁更特別交代一定要將大樹鳳梨入菜，就是為了表達對於安倍前首相生前力挺台灣鳳梨的感謝之意，陳其邁特別指出，安倍前首相曾稱讚說很好吃的「台灣鳳梨」就是來自高雄。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市府指出，為了表達歡迎安倍昭惠夫人訪問高雄的心意，高雄市長陳其邁安排午宴款待安倍昭惠夫人。午宴精心設計高雄特色菜單，將多樣高雄在地新鮮食材入菜，包含茄萣烏魚子、蚵仔寮黑咖網魚、前鎮漁港冰卷、甲仙芋頭、路竹番茄及岡山羊肉等，更運用當令的高雄桃源區產金煌芒果及大寮紅豆，做成特色甜品，當然更少不了安倍前首相力挺的新鮮高雄金鑽鳳梨，道地的高雄海味、山產和水果，讓台日賓客皆讚不絕口。
高雄市長陳其邁致詞表示，今天這場歡迎午宴，特別交代菜色中一定要選用安倍前首相大力相挺、稱讚說很好吃的「金鑽鳳梨」，因為安倍前首相品嚐的鳳梨，就是來自高雄！對於安倍前首相「吃鳳梨挺台灣」的溫暖舉動，台灣人都感念在心。
而安倍前首相生前造訪台灣時，特別點名的台灣味小菜「鹹蜆仔」同樣安排入菜，讓安倍夫人也能好好品嚐。陳其邁感性的說，希望安倍夫人此行能感受到台灣人，尤其是高雄人的溫暖熱情，也期待未來台日間珍貴的羈絆交流能夠持續深化。
陳其邁也特別送上由知名設計師林國慶特別設計的翻轉字作品，呈現「安倍晉三x心是台灣」，象徵台日之間深厚連結，更表達台灣人對安倍前首相的感念。第二份禮則是為了紀念安倍前首相對台灣鳳梨的大力支持，送上由台灣年輕網路插畫家小樺家 hüa”以溫暖筆觸所設計的插畫作品，畫中引用安倍前首相悼念故總統李登輝時所說的：「今後也請化為『千縷微風』，溫柔守護日本與台灣。」，用這兩項禮品表達台灣人民對於安倍前首相的緬懷與敬意。
安倍昭惠夫人則表示，昨日抵台後聽聞一些故事感觸甚多，臺灣可能是一個比日本還要更能夠繼承日本精神的地方，今後也將繼承先生遺志，努力建立日本和台灣的友好關係。