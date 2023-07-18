三上悠亞最後1支成人片公開！超美出場當紀錄片拍 畫面「很燃」
日本AV天后三上悠亞將於2023年8月16日30歲生日當天退出成人產業，她會在29歲的最後一天8月15日發行主演的最後1支成人片，根據成人影片評論家一劍浣春秋描述，三上悠亞的引退作是「漂亮出場」，而且形式彷彿紀錄片，雖然呈現方式不一定能滿足粉絲，但她也獻出最大努力讓場面升級，為8年的AV生涯畫上完美句點。
記者陳雅蘭/綜合報導
三上悠亞一宣布引退，一舉一動都是焦點，她確定於8月3日來台，出席「TRE台北國際成人展」記者會以及展場活動，消息已讓許多台灣媒體摩拳擦掌，準備好好紀錄三上悠亞以AV女優身分，最後在台灣的所有公開活動。
除了AV生涯最後的海外活動，三上悠亞也會推出引退作《完全退休 AV女優、最後的一天。三上悠亞最後一次的性行為》，這支作品會在她29歲的最後一天8月15日發行，30歲的第一天正式卸下女優身分。
三上悠亞的退休作品中，片商讓她漂亮出場，更有人獻花感謝三上悠亞出道8年來的努力；其中的成人場面更是超乎眾人想像，彷彿以紀錄片的規格與形式，好好紀錄三上悠亞作為女優的最後一天，一劍浣春秋說：「在這種架構下，雖然比其他作品多了些臨場感，卻也限制了表演的可能。」、「總之，最後的演出，身為AV女優的最後一天，然後在29歲的最後一天上市，企劃真的是盡了全力做到最好了。」