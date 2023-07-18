柯震東被撞傷狂流血！春風曝「私下關心」超暖頻率

電影《請問，還有哪裡需要加強》男女主角第一次碰面的地方「美滿理髮廳」，因為春風被人暗算負傷躲進美滿理髮廳，而飾演髮型助理「阿芬」的宋芸樺正在練習洗髮剪髮，雖然被衝進來的春風嚇一跳，卻也機靈的幫忙他躲過一劫，種下情愫！被問到是否有關心同片演員柯震東被狗撞傷的狀況，春風表示，他每天都有關心他，幾乎天天都會通電話。
記者黃雅琪/台北報導
美滿理髮廳當初是劇組裝潢出來的，在拍片時還有當地居民走進來要剪髮，讓美術組的工作人員頗有成就感，而這次在西門町重現一些原本劇中的擺飾等，更讓觀眾可以感受阿芬工作時的樣貌！阿芬和阿泰就是非常開心能夠看到原來的理髮廳縮小版出現在西門町，然後許多場景裡面的招牌、證書都是從片場搬過來的，讓他們回憶湧上心頭！
當初為了要扮演洗頭妹這個角色，也讓宋芸樺下足了功夫，兩個月前後找了4到5間不同的髮廊，先是跟2間家庭理髮阿姨學洗頭，再去3家現代髮廊學按摩技術，了解髮型助理的生活。為了拍片上的需求，宋芸樺甚至找來自己的明星好友、工作伙伴幫他們洗頭，包括：蔡昌憲、何浩辰、夏宇喬等人，前前後後花了1個月的時間，洗了70顆頭。
為了要因應春風在片中一下長髮、一下Q毛、時長時短，還有春風每天都送小弟去給宋芸樺造型，宋芸樺說：「那時候為了洗頭，結果讓左右手肌肉不平均的發展，自己還覺得非常會按摩。」而且還獲得春風認證洗起來很舒服，是非常專業的按摩方式。《請問，還有哪裡需要加強》7月26日上映。