秦剛失蹤與「前輩」王毅權鬥有關？中外交部網站外媒提問全被封殺

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，接下來數場例行記者會上，多家外媒接連提問時都問及為何秦剛抱病將近三周未曾露面、秦剛外長何時會重返職位等問題，外交部發言人毛寧皆以「不清楚狀況」、「這已經回應過了」搪塞，與此前外交部發言人汪文斌被問及此事時低頭語塞的神情相互對照，分析認為這明顯能看出中國外交部已經下達了「應對處理」方針。
不僅如此，在中國外交部網站上每日更新的例行記者會網站上，所有外媒提問秦剛相關內容都跟著秦剛本人一同「神隱」不留下任何紀錄。《法廣》評論就質疑，秦剛到底是有事、無事？有病、無病？中國當局應該至少在他就職（或曾經就職）的外交部網站上給一個交代，「從外交部官網看，部長一欄還明明確確地寫著，秦剛是外交部長，為什麼還要躲躲藏藏？」
秦剛被認為是中共總書記習近平的親信，升官飛速。2022年10月，秦剛升為中央委員；同年12月，秦剛提前晉升為外交部長；今年3月兩會，升任國務委員，加入副國級行列，成為中共「最年輕的黨和國家領導人」。
旅澳法學家袁紅冰接受《大紀元》採訪時分析，秦剛因為罷黜了一些王毅所重用的人—例如趙立堅、調整一系列外交部中上層官員的職務，觸動了王毅的利益，兩人的權力鬥爭達到水火不容的地步。他認為，王毅指責秦剛因為作出一系列錯誤決策，才導致在對美國的間諜氣球事件等外交事件上採取被動態勢。
56歲的秦剛才剛晉升成中共最年輕的「副國級領導人」，原先的外交部新聞司副司長趙立堅就被「發配邊疆」調往外交部邊界與海洋事務司任副司長；而在秦剛失蹤的敏感時刻，趙立堅的妻子湯天如又突然在微博發聲，接連發出2條貼文，先稱「今天是個好日子，借發小影片一用」，又讚趙立堅是「為人正直為國為民的好官」。有分析指出，中國官場內鬥嚴重，外交系統許多人等著秦剛出事，趙立堅夫妻此舉頗有「偷著樂」、幸災樂禍的意味。
目前秦剛神隱的消息，原因多半被指涉與香港鳳凰衛視的《風雲對話》前主持人傅曉田有過婚外情，甚至生下私生子，或因與火箭軍司令部高層有聯繫受牽連等有關。然而這種行為卻被分析人士認為是犯了「跨界交流」的大忌。
袁紅冰認為，這些消息會傳出就是因為他確實「被舉報」了，因為中國高級官員不被允許跨領域進行交流，例如軍界和政界的人是不能交流的；如果只是和女主持人有不倫戀可能會像張高麗一樣輕輕放下，但如果涉及間諜活動或軍隊高官聯繫，那麼就是罪證確鑿了。
分析最後提到，如果秦剛這次「真的出事了」，那麼可以料想到中國外交部門將會進行大規模的人事重新組合，但外交戰狼風格原則仍是由習近平親自確定的，所以秦剛和王毅之間的權力鬥爭不會涉及到中國外交政策的總體改變。