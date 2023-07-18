言論冒犯蘇丹！馬來西亞反對派領導人被捕 不認罪喊捍衛言論自由
馬來西亞吉打州看守大臣沙努西（Muhammad Sanusi），今（18）日凌晨遭到警方逮捕，被指控他的言論冒犯蘇丹，涉及煽動叛亂。沙努西今早出庭否認罪名，獲准保釋後表示自己被指控是因為「馬來西亞有個感到害怕的政府」，稱自己早已通知會配合調查，警察仍於凌晨在居所發動逮捕，只是為了影響選舉。吉打州將於8月12日舉行大選，沙努西是馬來西亞伊斯蘭黨副主席，自2018年7月起擔任反對黨領導人，對執政黨構成強力挑戰。
記者倪浩軒/綜合報導
沙努西於日前在發表演說時，質疑雪蘭莪蘇丹對於籌組聯合政府的決定，被認為是冒犯王室，被指控兩項煽動叛亂罪。《路透社》報導指出，蘇丹在馬來西亞擔任伊斯蘭教的監護人，受到許多穆斯林的敬重，對於蘇丹王室的負面言論可能因為觸犯《煽動叛亂法》受到起訴，與泰國的冒犯君主罪類似，不過《煽動叛亂法》源於殖民時代，馬來西亞近年根據此法條起訴政治人物的情況很罕見。
根據《光明日報》報導，沙努西交保走出法庭後，對著大批守候的媒體表示，他在3天前接到調查通知，一開始就答應會全力配合，但卻還是遭到警察於凌晨在居所逮捕，而這一切只是為了影響州選舉。沙努西表示，法官當庭諭令雙方律師都不得針對此案發表評論，「在今天的馬來西亞，我們有一個感到害怕的政府，所以他們利用警方來進行拘留或限制我們的演說」。
有議員質疑沒有必要在凌晨拘捕沙努西，且這違反了警方的SOP。馬來西亞警察總長解釋，由於接獲總檢察署的通知，今天早上必須帶沙努西出庭，但是聯絡不上沙努西和他的秘書，由於遲遲無法把出庭通知傳達給沙努西，只好趕在凌晨上門抓人。
沙努西出庭後否認指控，他被指控的罪名如果成立，最高可處3年有期徒刑及5000令吉罰金、約新台幣3萬4000餘元。
根據《透視大馬》報導，馬來西亞首相安華否認對於沙努西的起訴與選舉有關，強調沙努西的言論觸及了王室的地位和尊嚴，政府才必須出手捍衛。安華表示，原則上不會輕易使用《煽動叛亂法》，並稱其他政治人物從未因批評首相或政府而入罪，但本案影響到王室才另當別論。