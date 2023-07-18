新加坡部長、議長醜聞接連爆　恐延後李顯龍交棒時間

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上週又接連爆出陳川仁今年4月在國會開會期間私下低語，批評反對黨工人黨國會議員林志蔚為「他媽的民粹主義者」；以及交通部長易華仁（S Iswaran）涉及貪污調查等事件。
最新一起事件則是54歲的陳川仁與另一名47歲的人民行動黨國會議員鍾麗慧爆出婚外情，兩人昨天辭去國會議員並退黨。陳川仁也辭去議長一職。
就在同天，網路也開始流傳一段工人黨國會議員貝理安（Leon Perera）與工人黨青年團主席佘雪玲「不當交往」的影片。工人黨對此表示，正在調查。
身兼人民行動黨秘書長的新加坡總理李顯龍表示，很遺憾看到陳川仁、鍾麗慧的個人行為未符合執政黨議員被期許應有的高標準。
至於目前新加坡有幾個集選區出現議席空缺，是否影響國會大選時程？李顯龍昨天在記者會回應表示，沒有立即舉行大選的計畫。下屆國會大選最遲需在2025年舉行，本屆國會新會期才開始不久，議程很滿。
李顯龍說，他將在8月1日國會復會時提名新議長；目前由副議長陳舜娘代理議長。
對於近期人民行動黨政治人物接連發生爭議事件，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問表示，這些事件都發生在李顯龍執政下，恐影響他的歷史定位與政績。
他分析，在目前情況下，人民行動黨會認為應該讓李顯龍繼續執政、穩住情況後再交棒，這樣一來就會拉長副總理黃循財的接班時間。
聯合早報今天報導，政治觀察家穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）表示，雖然還不清楚具體交接時間，但可能是等人民行動黨情況完全穩定後才進行。
黃循財去年獲推舉成為人民行動黨第4代團隊領導人，李顯龍曾說，若行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理。交棒時程仍須考量黨內選戰策略等因素。
新加坡管理大學法學院副教授陳慶文（Eugene Tan）認為，人民行動黨幾乎肯定得在下屆大選中付出代價，支持度很可能明顯削弱。
新加坡下屆國會大選最遲必須在2025年11月舉行。新明日報引述觀察家表示，明年舉行大選的可能性不高，2025年是比較可能的時間點。
依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人。（編輯：高照芬）1120718