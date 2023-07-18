英國擬新設全球反應部隊　強化國防科技投資

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國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，英國必須隨著威脅演變採取相應行動、力求現代化，並從俄羅斯對烏克蘭的無端侵略汲取教訓。「國防方略」旨在確保英國的軍事能力處於領先地位，且持續在北大西洋公約組織（NATO）扮演領導角色。
國防部預告方略重點，包括額外投入25億英鎊（約新台幣1014億元）提升軍備和彈藥庫存；厚植防衛相關科學與科技實力，以利確保戰場優勢，領域涵蓋機器人學（robotics）、人體機能增強（human augmentation）、導能武器（directed energy weapon，又稱「定向能武器」）、先進材料等；與產業界建立新的聯盟關係，讓產業界在更早期階段參與戰略對話；以及導入新的就業和職訓模式，以增進軍職、產業界和公務系統之間的人才流動。
在「全球反應部隊」（Global Response Force, GRF）一項，國防部尚未透露細節或進一步說明新的GRF與陸軍既有GRF的關聯，僅表示這個以「率先抵達」為目標的反應部隊將結合已部署及高戒備部隊，並具備多域作戰能力。
IR23將俄羅斯定義為對英國國家安全的「最迫切威脅」，中國則構成較長期的「體制性挑戰」。
在英國政壇享有高人氣的華勒斯近日宣布基於選區重劃、家庭關係等因素，將在首相蘇納克（Rishi Sunak）預計即將舉行的人事洗牌退出，且不會參加明年登場的國會大選。
他在15日刊出的「泰晤士報」（The Times）專訪回應記者詢問「什麼事會讓他晚上睡不著」時表示，這些事包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）統治下的俄羅斯持續構成的威脅、恐怖主義組織，以及越來越強勢、具侵略性的中國。
身為第二次世界大戰結束以來任期最長的保守黨籍國防首長，華勒斯在專訪表達對太平洋情勢發展的憂慮，示警至2030年以前恐形成「冷戰」局勢。他也對北京企圖拿下台灣表示擔憂，指出台海衝突將導致災難性的後果。
卸任前，華勒斯數次表示最掛心的議題之一，是希望蘇納克政府謹守「在經濟和財政條件允許下」，將英國國防支出提升至GDP的2.5%的承諾。
英國是繼美國之後，對北約投入金額第二高的國家。英國並持續呼籲北約各成員國致力達成2006年即商定的國防支出「至少」為國內生產毛額（GDP）2%的目標，但北約7月上旬發布的最新評估數據顯示，在30個擁有武裝部隊的成員國之中（冰島沒有武裝部隊），目前僅11個國家達此2%理想「下限」，德、法等國皆未達標。（編輯：周永捷）1120718