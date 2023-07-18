桃園車站出土疑似清代軌道遺構　捷運局外運大園暫存

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捷運局指出，自109年歷經2年多的考古調查及發掘，期間桃園捷運綠線G07車站工程配合文資法規定停工，在確認G07車站工程範圍內發現的出土遺構皆已完整發掘後，111年6月29日桃園市考古遺址審議會通過捷運局所提報之文化資產保存活化計畫，文化局始同意在專業考古機構施工監看的前提下復工，如發見疑似遺址或具古物價值者，仍須依法保存，至此G07車站克服重重困難，於111年8月復工後，G07車站完成第一層土方開挖，深度已達10公尺，期間並無新發見遺構，往後開挖發現遺留遺址可能性已不大，捷運局已可依法加緊趕工。
捷運局表示，桃園車站屬全台灣少數五代同堂的車站，自清代劉銘傳時期興建桃仔園車站，至現在使用中的桃園火車站臨時站，為讓市民朋友能瞭解其歷史脈絡，捷運局已成立設計諮詢委員會，未來出土遺構將融入地面景觀及車站建築設計，成為桃園在地一個具有教育意義的「活的博物館」。
G07車站陸續發現的文化遺留，翻模提取的遺構除少部分暫置專業考古機構倉庫以外，大部分遺構皆暫置於G07車站工地一隅妥適包覆留存，為與市民朋友公布發掘成果，藉由111年舉行10場現地參觀活動、112年進行考古論壇及考古特展舉辦多場走讀活動，讓有興趣的市民朋友近距離觀看出土遺構，現場看見時空交織古今相連的歷史足跡。
捷運局長劉慶豐表示，出土遺構雖有妥善固定包覆，仍不宜長期放置於工地，為降低工區無法預期之風險，捷運局將遺構先予移往大園汙水處理廠暫置，並強調本次移置過程文化局亦派員現場監看，共同確保遺構移置過程不致損壞，目的是於工程期間讓遺構可以有更良好的保存，捷運局規劃出土遺構未來將移回並納入捷運綠線G07車站納入設計進行展示，期許能讓市民了解過往先民的生活足跡，打造一個與文化資產共存共榮的捷運車站。